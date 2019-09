DANS: Emilie «Voe» Nereng (23) og dansepartneren Santino Mirenna hadde med seg Sophie Elise Isachsen (24) på parketten da Mirenna pådro seg en skade i skulderen på direkten. Foto: Frode Hansen / VG

Ivo Havranek erstatter Emilie Nerengs dansepartner: – Vet ikke når jeg er tilbake

NYDALEN (VG) Santino Mirenna sitter på sidelinjen mens Ivo Havranek tar over som Emilie Nereng sin dansepartner under lørdagens sending.

Forrige lørdag ble en dramatisk kveld da dansepartneren til Emilie «Voe» Nereng (23) fikk skulderen ut av ledd etter et løft på parketten.

Santino Mirenna fullførte imidlertid dansen, men ble hastet til legevakten rett etterpå.

Nerengs dansepartner ble i ettertid erstattet med danselærer Ivo Havranek, som har tatt over som vikar denne uken.

Det har vært usikkert om Mirenna likevel skulle ta over for Havranek under lørdagens sending, men lørdag formiddag bekrefter TV 2 at Havranek skal ta over dansen.

Mirenna sitter imidlertid på sidelinjen og heier på dansepartneren sin.

– Jeg vet ikke når jeg er tilbake på dansegulvet igjen. Det er ingen som kan si noe, sier Mirenna til VG i forkant av sendingen.

Han forteller at prosessen har vært vanskelig og smertefull, men håper på å være på plass så fort han får grønt lys.

– Det er kjipt ikke å være på dansegulvet i dag, men dette kommer nok til å gå veldig bra for Emilie. Hun har hatt to personer til å følge henne opp denne uken, sier han.

Santino Mirenna sin skade har vært den siste i den lange rekken. Tidligere denne sesongen har både Christian Strand (39), Jan Tore Kjær (50), Isabel Raad (25) og Emilie «Voe» Nereng (23) stilt på dansegulvet med skader.

Denne uken skal ni deltagere kjempe om plassen videre til neste sending. Se en oversikt over deltagerne nederst i saken!

Forrige uke sto mellom Adrian Sellevoll (21) og Trine Haltvik (54) da en av deltagerne måtte sendes hjem forrige lørdag. Men etter poeng og seerstemmer var talt opp, ble det klart at realitydeltageren måtte legge danseskoene på hyllen.

Her er årets «Skal vi danse»-deltagere:

Her er hva kjendisene danset i lørdagens «Skal vi danse»:

Trine Haltvik og Glenn Jørgen Sandaker danser vals

Jørgine «Funkygine» Vasstrand og Jørgen Nilsen danser quickstep

Victor Sotberg og Rikke Lund danser paso doble

Sandra Borch og Bjørn Wettre Holthe danser rumba

Aleksander Hetland og Nadya Khamitskaya danser jive

Isabel Raad og Benjamin Jayakoddy danser wienervals

Jan Tore Kjær og Tone Jacobsen danser paso doble

Emilie «Voe» Nereng og Santino Mirenna danser wienervals

Christian Strand og Marianne Sandaker danser salsa

