SKAL VI DANSE: Under lørdagens sending skal blogger Isabel Raad (25) danse for elleve år gamle seg selv. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Isabel Raad danser for barndommen: – Et siste skrik etter å få et bedre liv

NYDALEN (VG) Under den femte runden av «Skal vi danse» skal deltakerne danse for øyeblikket som forandret livene deres.

Oppdatert nå nettopp







Denne uken skal ni deltakere kjempe om plassen videre til neste runde, og danse for et øyeblikk som endret livene deres. Se en oversikt over deltagerne nederst i saken!

Både Isabel Raad (25) og Jørgine «Funkygine» Vasstrand (30) har allerede delt en smakebit av lørdagens opptreden på sosiale medier.

– I kveld skal jeg danse for Morten. Den mest tålmodige fyren jeg vet om, og det er takket være han det ble oss. Takk for alt du sto i. For at du orket å vente til jeg følte meg trygg nok til å satse på kjærligheten igjen, skriver Vasstrand om sin ektemann Morten Sundli (29) på Instagram.

Har du sett? «Funkygine» om kroppspress-kritikken

Raad på sin side, skal danse for elleve år gamle seg selv.

– I kveld danser jeg til øyeblikket som forandret alt. Øyeblikket hvor jeg, som 11-åring, satte meg utenfor på barnevernskontoret og skrek etter hjelp. Et siste skrik etter å få et bedre liv, når livet hjemme bestod av grov vold, narkotika, frykt og omsorgssvikt, skriver Raad.

Isabel Raad om oppveksten: – Jeg kjenner på ordentlig sinne

Bloggeren har tidligere delt historien om oppveksten hennes preget av vold og rus i sin bok «Shirog», som kom ut i fjor.

VG oppdaterer saken fortløpende!

Byttet dansepartner

Forrige lørdag ble en dramatisk kveld da dansepartneren til Emilie «Voe» Nereng (23) fikk skulderen ut av ledd etter et løft på parketten. Santino Mirenna fullførte imidlertid dansen, men ble hastet til legevakten rett etterpå.

Nerengs dansepartner ble erstattet av danselærer Ivo Havranek, som tok over som vikar. Mirenna må derfor sitte på sidelinjen og heie på dansepartneren sin lørdag kveld.

– Jeg vet ikke når jeg er tilbake på dansegulvet igjen. Det er ingen som kan si noe, forteller Mirenna til VG i forkant av sendingen.

Santino Mirenna sin skade har vært den siste i den lange rekken. Tidligere denne sesongen har både Christian Strand (39), Jan Tore Kjær (50), Isabel Raad (25) og Emilie «Voe» Nereng (23) stilt på dansegulvet med skader.

Fikk du med deg? Jan Tore Kjær skadet før lørdagens program

Forrige uke sto mellom Adrian Sellevoll (21) og Trine Haltvik (54) da en av deltagerne måtte sendes hjem forrige lørdag. Men etter poeng og seerstemmer var talt opp, ble det klart at realitydeltageren måtte legge danseskoene på hyllen.

Her er årets «Skal vi danse»-deltagere:

Her er hva kjendisene danset i lørdagens «Skal vi danse»:

Trine Haltvik og Glenn Jørgen Sandaker danser vals

Jørgine «Funkygine» Vasstrand og Jørgen Nilsen danser quickstep

Victor Sotberg og Rikke Lund danser paso doble

Sandra Borch og Bjørn Wettre Holthe danser rumba

Aleksander Hetland og Nadya Khamitskaya danser jive

Isabel Raad og Benjamin Jayakoddy danser wienervals

Jan Tore Kjær og Tone Jacobsen danser paso doble

Emilie «Voe» Nereng og Santino Mirenna danser wienervals

Christian Strand og Marianne Sandaker danser salsa

Publisert: 28.09.19 kl. 18:00 Oppdatert: 28.09.19 kl. 19:34







Mer om