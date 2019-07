MØTER VENNER: Märtha Louise og kjæresten Durek er for tiden på ferie i USA, hvor de møter venner. Foto: PRINSESSE MARTHA LOUISE/INSTAGRAM

Märtha poserer med Gwyneth Paltrow på ferie

Prinsessen er i USA og der traff hun filmstjernen Gwyneth Paltrow – og det vil hun gjerne fortelle sine 122.000 følgere på Instagram.

– Din visdom, styrke og varme personlighet kombinert med en fantastisk sans for humor er så inspirerende, skriver prinsesse Märtha Louise på sin instagram-konto mandag kveld norsk tid.

Møtet mellom den norske prinsessen og den Oscar-belønnede filmstjernen fant sted i fasjonable The Hamptons som ligger på USAs østkyst i delstaten New York.

Paltrow er kjent fra filmer som Shakespeare in Love», «Sliding Doors», «Avengers: Infinity War», «Iron Man» og «Shallow Hal».

Paltrow er en god venn av prinsessens kjæreste Durek Verrett og hun var en av dem som gratulerte paret da forholdet deres ble kjent.

– Fantastisk, skrev hun under bildet Verrett hadde lagt ut av prinsessekjæresten.

Durek Verrett har på Facebook omtalt Paltrow som «en kvinne som ikke er redd for å dykke inn i dypet av den menneskelige sjelen og spørre «hva mer»», sammen med et bilde av de to.

– Hun er en god venn som hjelper meg til å bli en bedre mann og holder meg ærlig, for ikke å nevne at hun pleier meg når jeg er utbrent, skriver han.

– Takk for at du er den du er og for at du tar imot oss med åpne armer. Ser frem til vårt neste møte, skriver Märtha Louise videre i sin Instagram oppdatering.

Prinsessen er for tiden på ferie – hvor hun og kjæresten ifølge Se og Hør pleier kjærligheten på romantisk tur i USA.

Publisert: 15.07.19 kl. 22:06