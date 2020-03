PÅ PRISUTDELING: Tom Hanks og Rita Wilson på Screen Actors Guild Awards i Los Angeles tidligere i år. Foto: Monica Almeida / X03919

Tom Hanks (63) corona-isolert: Ta vare på hverandre

Tom Hanks og kona Rita Wilson har testet positivt på coronaviruset. «De tar så godt vare på oss», melder filmstjernen.

Nå nettopp

Hanks og kona er for tiden i Australia i forbindelse med en filminnspilling, og Hollywood-stjernen meldte på sosiale medier natt til torsdag at de hadde kjent seg litt forkjølet.

Paret ble testet for coronavirus, og testene var positive.

I en ny oppdatering natt til fredag, har Hanks lagt ut et bilde av seg og kona.

«Jeg vil takke alle her «Down under» som tar så godt vare på oss. Vi har Covid-19, og er isolert sånn at vi ikke sprer det til noen andre», skriver han.

Hanks skriver ikke noe om hvor lenge de etter planen skal være isolert, men understreker at de tar en dag av gangen. Han kommer samtidig med en oppfordring, og viser til at selv om han og kona har det bra, er det andre som kan bli alvorlig rammet av viruset.

«Det er ting vi alle kan gjøre for å komme gjennom dette, hvis vi følger ekspertenes råd og tar vare på oss selv og hverandre, ikke sant?» skriver han.

Rita Wilson har også lagt ut det samme bildet, og skriver at hun er så takknemlig for at de blir «oversvømt av bønner, kjærlighet og støtte».

«Det betyr så mye, og det gir oss styrke», skriver hun.

Natt til torsdag, da paret la ut den første meldingen, var de på sykehus i byen Gold Coast i delstaten Queensland.

Hanks og Wilson er Australia i forbindelse med innspillingen av Baz Luhrmanns nye film om Elvis Presley.

Publisert: 13.03.20 kl. 08:34

