GLADE VINNERE: Robert Olsen og Mads Gilbert fra «113» etter å ha vunnet pris på Gullruten lørdag. Foto: Privat

TV-legen Mads Gilbert: Anklager TV 2 for å sensurere «jævla kapitalister»-tale

Da TV-lege og Rødt-politiker Mads Gilbert fikk pris for beste «dokusåpe» under Gullruten, takket han med et stikk til Frp-leder Siv Jensen. Men talen ble ikke vist på TV. - Sensur, mener Gilbert. - Planlagt, svarer TV 2.

– Takketalen min for Gullruten ble sensurert og kuttet fra den redigerte sendingen, mener han.

Gilbert er kjent som både klinikkoverlege ved UNN og en av de sentrale personene i NRKs dokumentar «113».

Dokumentaren, som består av 10 episoder á 50 minutter, har vært en enorm suksess for NRK og har i snitt ligget på over en million seere per episode. Serien vant prisen «Beste dokusåpe» da tv-bransjen feiret seg selv under Gullruten i Bergen lørdag kveld.

Og det er Gilbert strålende fornøyd med.

– Vi føler at denne prisen var en seier for et menneskesyn og verdigrunnlaget som velferdsstaten vår skal stå for, sier han til VG.

Planlagt

Det var forhåndsavtalt at Tone Lein, programsjef i NRK, og regissør Helga Bones skulle holde takketale.

Etter at de var ferdige tok Gilbert, som også hadde fått en mikrofon, ordet og sa:

– Vi sender en takk til alle dere som går vakt for velferdsstaten vår på sykehjem og sykehus, i ambulansetjenesten og alle andre steder i det flotte systemet vi har og som vi skal slåss for å bevare. Og vi sender en hilsen til Bunadsgeriljaen og alle de flotte kvinnfolka som kjemper for fødetilbud og lokalsykehus, sa han i talen før han avsluttet med følgende kraftavslutning:

«Og vi skal knuse de jævla kapitalistene!»

Spark til Frp-lederen

Gilbert, som er politisk aktiv i partiet Rødt, sier til VG at han sa dette et stort glimt i øyet, men at det var et solid spark til Frp-leder Siv Jensens’ mye omtalte «Jævla sosialister»-uttalelse på Frp-landsmøtet forrige helg.

Gilbert fikk også applaus, men seansen ble ikke vist på TV. På TV-sendingen fikk seerne høre at «113» fikk prisen, mens tv-bildene viste deltagerne i produksjonen stå på rekke på scenen. Deretter ble det klippet til Gilbert som klappet fra salen.

Gilbert reagerer på at hans takketale ble kuttet, mens andre taler som også hadde et politisk tilsnitt, ble tatt med.

– Det var to andre politiske takketaler. Det var Else Kåss Furuseths flotte tale om selvmord og VGs Morten Hegseth som gikk hardt ut mot familieminister Kjell-Ingolf Ropstad (KrF) som ikke vil gå i Pride-paraden, sier Gilbert.

– Hvorfor tror du TV 2 redigerte bort talen din?

– Det kjedelige svaret er, «Det må du spørre TV 2 om». Det virkelige svaret er vel at TV 2 ikke ville støte bort annonsørene sine. De velger å sende takketalen til Ex on the Beach-vinneren, men dropper altså vår takketale som kanskje ble for mye klar tale for dem.

PR-SJEF: Jan-Petter Dahl, PR- og mediesjef i TV2 var presseansvarlig for Gullruten lørdag. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Må kutte ned på noe

TV 2 avviser derimot at Gilbert ble sensurert.

– Ble talen til Gilbert kuttet på grunn av det politiske innholdet?

– Nei, vi ville aldri kutte en tale på grunn av hva som blir sagt. I går var det tre priser, inkludert «113» som på forhånd var bestemt skulle vises i kortform, altså uten taler, sier Jan-Petter Dahl, PR- og mediesjef i TV 2.

– Hvilke kriterier avgjør hva som vises?

– Det tar lengre tid å spille inn et slikt program enn det vi kan vise på TV. Derfor må man kutte ned på noe. Vi har en tilmålt tid per del som vises på TV 2, og hvis totalen på den delen går over tid, så må vi kutte blant annet i talene. Men vi kutter aldri i talene på grunn av innholdet i disse, sier Dahl, som forøvrig var presseansvarlig for Gullruten lørdag.

