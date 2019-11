PAR: Durek Verrett og Märtha Louise på vei til workshop i København i mai. Foto: Gøran Bohlin/VG

Durek Verrett om Märtha Louise: – Hun var min dronning og jeg var farao

Prinsessens kjæreste snakker om forholdet i et ferskt intervju med People, og sier de regjerte sammen i Egypt i et tidligere liv.

For mindre enn 10 minutter siden







Durek Verrett er intervjuet i nyeste utgave av People. Om Märtha, sier han:

– Jeg ser meg selv i henne, og hun ser seg selv i meg: vennligheten, kjærligheten, lekenheten, spøkingen. Hun er en prinsesse og hun vokste opp i en kongelig familie, men hun er ekte. Hun klemmer folk som jeg gjør, hun spiller videospill med meg og gjør morsomme ting med meg. Om jeg hinkehopper nedover gaten, hinkehopper hun sammen med meg. Om jeg slår hjul, vil hun slå hjul. Hva slags prinsesse gjør det, sier han til magasinet.

les også Gwyneth Paltrow hyller kronprinsparets Halloween-bilde

Tidligere har paret snakket om, blant annet på «Skavlan», at det var forutbestemt før de ble født at de skulle møtes. Han har også fortalt at han er gjenfødt etter det han opplevde som en «åndelig død». En anonym kilde som angivelig er en venn hevdet til Daily Mail i mai at Verrett tror han og Märtha har vært mann og kone i flere tidligere liv.

Regjerte sammen i Egypt

Til People sier Märtha at det første hun sa til Verrett, var «jeg kjenner deg». Han forteller at han i et tidligere liv levde med Märtha i Egypt.

– Når vi er sammen og jeg ser på henne, ser jeg noen ganger et annet ansikt. Og hun ser det i meg også. Jeg har minner om oss to i Egypt. Hun var min dronning og jeg var farao, sier han.

les også Sjaman Durek-boken: Kreft-avsnittene som fikk forlagssjefen til å se rødt

Når de er inne på temaet kritikk mot både forholdet dem imellom og hans påståtte evner, sier Verrett:

– Det er ikke min rolle å si at det er noe galt med dem. Når folk sier ting som «Det er ikke virkelig» til meg, er det du gjør i praksis å snevre inn din egen bevissthet og evne til å innse hva som er mulig. Da ser du bare én vinkel.

Ifølge People sier Verrett at han og prinsessen har planer om å fortsette å spre budskapet sitt.

Publisert: 13.11.19 kl. 23:24







Mer om