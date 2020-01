DÅRLIG TONE: Det er fra før av dårlig kjemi mellom Donald Trump og hertuginne Meghan. Foto: EPA og AFP

Trump om Meghan og Harry: – Dronningen skulle ikke måtte tåle dette

President Donald Trump viser medfølelse med den britiske dronningen etter at prins Harry og hertuginne Meghan varslet at de delvis skal trekke seg ut av kongehuset.

I et intervju med Fox News’ Laura Ingraham fredag kveld norsk tid sier den amerikanske presidenten at han synes det er «trist» at hertugparet velger å delvis forlate Storbritannia for heretter i større grad kunne å finansiere seg selv.

Det slo onsdag ned som en bombe – angivelig også i det britiske kongehuset – at Harry (35) og Meghan (38) i fremtiden vil veksle på å bo i Nord-Amerika og England.

Trump uttrykker sympati med dronning Elizabeth, som ifølge britiske medier ikke skal ha blitt varslet om barnebarnets utspill før det ble postet på Instagram og raskt ble spredt verden over.

– Jeg synes det er trist. Det gjør jeg. Det er trist. Hun er en fantastisk kvinne, sier Trump om den 93 år gamle monarken.

– Hun har aldri selv trådt feil, Jeg mener – hun har alltid vært ganske plettfri.

Isfront fra før

På spørsmål om han mener at Harry og Meghan bør ombestemme seg, skal presidenten ha svart:

– Jeg har bare så stor respekt for dronningen. Jeg synes ikke hun skulle måtte tåle dette.

2018: Det var tilsynelatende mer harmoni i den kongelige leiren da dette bildet ble tatt sommeren 2018. Foto: Matt Dunham / AP

Også i fjor stormet det rundt Trump og amerikanske hertuginne Meghan, etter at han uttalte «Jeg visste ikke at hun var ekkel», da han ble konfrontert med Meghans tidligere uuttalte skepsis mot ham selv.

Blant annet uttalte Meghan den gangen at dersom Trump ble president, ville hun flytte til Canada. Uten at det oppgis som noen årsak nå, så er det nettopp i Canada hertugparet heretter vil bo mye av tiden.

Presidenten gikk imidlertid senere ut og hevdet at han aldri hadde brukt det ordet om Meghan, til tross for at det verserte lydopptak av uttalelsen. Da Trump kort etter besøkte kongehuset, valgte Meghan ikke å være til stede.

Publisert: 10.01.20 kl. 22:28

