Arthur (2) tar verden med storm

TV-reklamen til en liten familiedrevet jernvarebutikk i Wales har gått viralt. Det til tross for en prislapp på en drøy tusenlapp.

Det er som regel reklamefilmene til store selskaper som Coca Cola som blir husket best i julen. I år er det imidlertid to år gamle Arthur som vinner seernes hjerter.

Han spiller hovedrollen i TV-reklamen til familiens butikk «Hafod», der han i feier gulv, pakker inn gaver og står i kassen.

Siden reklamefilmen ble lagt ut på Youtube 1.desember har den blitt sett over 2,5 millioner ganger. Responsen har vært massiv. Noen omtaler blant annet videoen som «Tidenes beste julereklame».

«Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle gråte av å se en reklame for en jernvarebutikk», skriver en under videoen.

«Denne får meg til å ville sette meg på et fly til Wales og dra til butikken for å kjøpe noe - bare slik at denne skjønne lille gutten kan pakke det inn for meg», skriver en annen.

I FULL SVING: Ifølge pappa Tom Jones pleier Arthur ofte å komme innom for å hjelpe til i butikken. Foto: Skjermdump

Lavt budsjett

Ifølge CNN kostet TV-reklamen 130 amerikanske dollar, altså litt over 1000 norske kroner.

Tom Jones eier butikken, og er faren til to år gamle Arthur. Han har laget flere reklamer for butikken de tre siste årene, men ingen av dem har slått an som denne.

– Vi har hatt god respons de siste to årene, men ingenting som dette. Det har vært helt vilt, sier Jones til CNN.

Han forteller videre at filmingen ble utført på én dag av ham selv og bestevennen hans, Josh Holdaway. Et studio fikset musikk til reklamen.

– Arthur var fantastisk. Jobben han gjør i videoen er ikke unormal for ham. Han kommer stort sett til butikken hver dag og hjelper oss, forteller faren.

SMELTER HJERTER: Folk verden over er blitt sjarmert av toåringen. Foto: Skjermdump

