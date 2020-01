TØFF START: Samtidig som hun skulle levere god TV, måtte influenser og fitnessmodell Maren Turmo også håndtere et brudd under innspillingen av «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis». Foto: Solberg, Trond

Maren Turmo ble singel igjen to dager før «71 grader nord»

Den unge reality-deltageren var ikke sikker på at hun skulle klare en TV-innspilling midt i bruddet med kjæresten, og på ett tidspunkt knakk hun helt sammen. – Tårene rant og rant, innrømmer hun.

«71 grader nord – Norges tøffeste kjendis» er igjen tilbake på norske TV-skjermer, og denne gang får TV-seerne følge blant andre TV-profil Jon Almaas (52), artist Pål «OnklP» Tøien (35), tidligere håndballspiller Mia Hundvin (42), samt fitnessmodell og influenser Maren Turmo (20) på deres reise gjennom Norges langstrakte land.

– Det var helt fantastisk. Det var selvfølgelig stunder der det var tungt, faktisk helt forferdelig, men når jeg ser tilbake på det var det en helt fantastisk opplevelse. Vi var uten telefon, bodde i telt og gikk på do ute, så man får et annet perspektiv på livet rett og slett. Det er lett å ta ting for gitt, og da er det fint å oppleve det å ikke ha dusj og ikke telefon, sier Maren Turmo til VG da vi møter henne på premierefesten søndag kveld.

Sett denne? Maren Turmo bryter sammen i den første episoden av «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis»:

Men alt var ikke bare lett for 20-åringen, som har drøyt 230.000 følgere på Instagram og hele 600.000 følgere på Snapchat. Rett før innspillingen av programmet skulle ta til ble det nemlig slutt med kjæresten, som hun hadde vært sammen med i nesten ett år.

– Ja, jeg gikk gjennom et brudd to dager før jeg gikk inn i «71 grader nord». Det var litt kaotisk, så med én gang jeg fikk tilgang til telefon der inne måtte jeg rett inn og sjekke ting, forteller Turmo, som ikke legger skjul på at bruddet til tider påvirket henne underveis – selv om reisen også fungerte som en form for terapi.

– Ja, det ble kanskje litt terapi, jeg fikk det på avstand på en måte og fikk tenkt litt. Egentlig var det nok bra at det skjedde når det skjedde, samtidig som det var litt rart. Men jeg svingte så klart i humøret, og på ett tidspunkt knakk jeg helt sammen. Men det ble ikke filmet tror jeg. Tårene rant og rant, jeg så ut som et troll. Sånn er det med følelser.

– Har du kommet deg over det nå?

– Jeg vil si «tja» til det. Det er hva det er.

20-åringen innrømmer at det var spesielt å starte «71 grader nord»-eventyret som nysingel.

– Dagene før var veldig intense, og det var tungt å tenke på at jeg skulle inn en TV-innspilling så kort tid etterpå. Det kjentes nesten ut som at jeg ikke skulle klare det. Det var jo trist.

TURKLARE: Bak fra venstre: kulekjører Hedvig Wessel, tidligere håndballspiller Mia Hundvin, fitnessmodell og influenser Maren Turmo, artist Pål Tøien alias OnklP, TV-kokk Lise Finckenhagen, artist og programleder Atle Pettersen. Foran fra venstre: skiløper Øystein «Pølsa» Pettersen, programleder Jon Almaas, tidligere ishockeyspiller og VGTV-profil Erik Follestad, Melina Johnsen fra Ex on the Beach. Foto: Matti Bernitz, TVNorge

Men den unge influenseren kom seg igjennom det, selv om hun også møtte på utfordringer på andre måter. I premiereprogrammet søndag gikk hun på en aldri så liten smell og brast i gråt før en tur i sjøfly.

– Jeg er vel den første som begynner å gråte i programmet. Men heldigvis hadde jeg gode lagspillere i Øystein «Pølsa» Pettersen og Mia Hundvin, som klarte å roe meg ned. Jeg har hatt ekstrem flyskrekk før, og det har egentlig gått helt over. Men da jeg så at vi skulle opp i et lite sjøfly tenkte jeg «Hvilken premie er dette»? «Dette er ingen premie, men en straff», sier «71 grader nord»-deltageren til VG.

Søndagens premiere av «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis» klinket til med 402.000 seere. Det er, ifølge kanalen, opp nesten 140.000 fra premieren i fjor.

Publisert: 19.01.20 kl. 20:03

