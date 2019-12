HYLLES: Forfatter og kunstner Ari Behn, som onsdag døde 47 år gammel. Foto: Frode Hansen

Ari Behns familie: - Enormt takknemlige for den overveldende støtten

– Det varmer å se at Ari har betydd så mye for så mange, sier Ari Behns familie om lovordene som har strømmet inn etter forfatterens bortgang.

– Familien har bedt meg videreformidle at de er enormt takknemlige for den overveldende støtten og alle kondolanser de har fått i denne tøffe tiden, heter det i en uttalelse fra familien sendt til VG av Geir Håkonsund, som har fungert som manager for Ari Behn.

– Det varmer å se at Ari har betydd så mye for så mange, heter det videre.

Minnes landet rundt

Onsdag kveld kom den triste nyheten om at forfatter Ari Behn brått hadde gått bort, kun 47 år gammel. Ifølge en uttalelse fra familien tok han sitt eget liv.

I etterkant av dødsfallet har hyllesten strømmet inn fra folk over hele landet.

I skrivende stund har nærmere 1000 mennesker delt sine Ari Behn-minner i VGs protokoll. Andre har møtt opp foran slottet for å tenne lys til minne om 47-åringen.

Enkelte har også lagt igjen håndskrevne hilsener. På et av kortene står det «Kjære Ari. Takk for alt, du er en vakker sjel. Hvil i fred».

På et annet står det «Du var et lys i et grått land»

Dyp sorg

Samtidig har en rekke personer som kjente Behn publisert minneord og kondolanser i sosiale medier.

Bestevenn og fotograf Per Heimly skriver på Facebook at han er i bunnløs sorg.

– Jeg er i bunnløs sorg over å ha mistet min beste venn og blodsbror Ari Behn idag. Jeg er knust og ber om ro for å fordøye denne ufattelige tragedien som har rammet oss alle, skriver han.

I det lille tettstedet Lommedalen i Bærum, der Behn bodde i mange år, forteller lokalbefolkningen at 47-åringen var godt likt av alle.

Torsdag var det åpen kirke i Lommedalen kirke.

– Alle snakker om det, og alle synes det er trist. Det var rett og slett vondt å høre, sier Kine Elness, som beskriver Behn som en veldig hyggelig nabo, som alltid smilte, vinket og hilste.

Multikunstner

Ari Behn brakdebuterte som forfatter i 1999 med novellesamlingen «Trist som faen».

Boken ble belønnet med terningkast 6 i VG, og solgte i over 100.000 eksemplarer. Han gjorde stor ståhei i det litterære miljøet etter debuten, og fikk blant annet mye oppmerksomhet da han tatoverte VGs sekser på overarmen.













TENTE LYS: Folk viser sin respekt etter Ari Behns bortgang ved foten av Karl Johan-statuen foran slottet, torsdag formiddag.

Behn har også markert seg som kunstner, og senest i høst hadde han utstilling sammen med Mikael Persbrandt.

Han likte godt å treffe publikum, og i det siste intervjuet VG gjorde i oktober snakket han om dette.

– Jeg liker å treffe publikum, høre deres tolkninger av mine bilder, hvilke strenger jeg treffer hos dem. Kanskje er det elementer, ting i mine bilder som jeg ikke har tenkt på, sa han.

Publisert: 26.12.19 kl. 16:04 Oppdatert: 26.12.19 kl. 17:38

