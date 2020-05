ULYKKE: Corey La Barrie, kjent fra YouTube, døde i en bilulykke dagen han fylte 25 år. Hendelsen blir nå etterforsket. Foto: Skjermdump / YouTube

YouTube-stjerne døde i bilkræsj på sin egen bursdag

Corey La Barrie (25) døde søndag etter en kollisjon i L.A. «Ink Master»-profilen Daniel Silva kjørte bilen, og er pågrepet for uansvarlig kjøring, skriver flere amerikanske medier.

Broren, Jarrad La Barrie, delte nyheten om Coreys død på Instagram mandag. Han sier Corey var passasjer i bilen og at en beruset venn skal ha kjørt.

– Dette er det vanskeligste jeg noen gang har delt, skriver Jarrad i posten. Moren til de to brødrene skriver at hjertet hennes er knust.

Ifølge L.A Times ble Daniel Joseph Silva arrestert mandag kveld på grunn av ulykken. Han er mistenkt for å ha forårsaket Coreys død.

Bilder fra stedet viser en knust sportsbil i et veikryss.

Politiet i Los Angeles melder at Daniel Joseph Silva skal ha mistet kontroll over bilen han kjørte. Bilen krasjet inn i et skilt og tre i Valley Village i L.A.

Passasjeren, som senere er blitt identifisert som Corey La Barrie, skal ha dødd på sykehuset etter ulykken som skjedde rundt klokken 21 søndag.

Ifølge en talsperson for politiet skal Silva ha forsøkt å flykte fra stedet etter ulykken. De to influencerne har vært venner.

Hadde livesending fra bursdagen

Corey feiret bursdagen sin timer før ulykken. Før ulykken skal han ha hatt en livesending på Twitch hvor han feiret med fansen. Dagen før delte han planene sine for 25-årsfeiringen i en video med tittelen: «Deleting This Video In 24 Hours ...».

De mange følgerne til Corey deler nå kondolanser i kommentarfeltet i det som ble YouTuberens siste video.

Publisert: 12.05.20 kl. 11:01

