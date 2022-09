TRONSKIFTE: Dronning Elizabeth sammen med sin sønn og tronarving Charles og hans kone Camilla 2. juni i år.

Dronning Elizabeth er død: Dette skjer nå

Operasjon London Bridge – og Operasjon Unicorn – er iverksatt. Dronning Elizabeth er død, 96 år gammel, etter syv tiår på tronen.

Dronningens bortgang ble meldt klokken 19.30.

«London Bridge er nede» var koden for iverksettelse av Operasjon London Bridge, en overordnet protokoll som har lagt føringene for hvordan Buckingham Palace, politiske myndigheter, kirken, ordensmakten, statsforvaltningen og ledelsen av sivilsamfunnet for øvrig skal opptre når monarken går bort – altså hvordan de har håndtert de siste timene.

Denne går nå parallelt med Operasjon Unicorn, en egen protokoll for hva som skjer når dronningen går bort mens hun befinner seg i Skottland.

Hun vil ifølge Edinburgh News bli fraktet med et spesialtog fra Balmoral-slottet i Aberdeenshire til Edinburgh.

Der vil kisten bli båret til St Giles-katedralen, hvor publikum vil få muligheten til å vise sin respekt, før et nytt tog vil frakte kisten til London.

Hun vil angivelig bli begravet ved siden av sin ektemann – hertugen av Edinburgh, prins Philip – i Windsor.

Planlagt siden sekstitallet

Operasjon London Bridge er primærplanen rundt dødsfallet.

Hos BBC har opplegget rundt Dronningens død blitt repetert siden midten av sekstitallet, da Operasjon London Bridge først ble kjent for offentligheten.

Dronning Elizabeth var selv hovedarkitekten bak storparten av det som finner sted.

BBC skal, i likhet med Sky og ITV, de kommende to ukene gå over til et eget sendeskjema med tilrettelagte nyhetsoppdateringer, kongelige portretter og dokumentarer mediene og dedikerte medarbeidere i årevis har forberedt til dette vannskillet i rikets historie. Radiostasjonene har ferdigprogrammerte spillelister.

Den nye monarken vil holde sin første TV-tale.

Det vil bli tillyst en minnegudstjeneste i St Paul’s, katedralen i hjertet av London, der statsminister Liz Truss og hennes nærmeste statsråder vil delta.

Gudstjenesten skal fremstå «spontan», ifølge dokumenter Politico har hatt tilgang til.

Den detaljerte manualen for dronningens bortgang består av en hel rekke protokoller for selve dødsdagen – som kalles D-dag – og for de påfølgende døgn.

De har kodenavn D-dag + 1, altså dagen etter at dødsfallet er kjent, D-dag + 2, som er neste dag, og helt til D-dag + 10 og D-dag +12 som er henholdsvis dagen for selve begravelsen og 12. og siste dag av den offisielle landesorgen.

D-dag + 1:

Klokken 11 norsk tid kommer det såkalte Accession Council sammen i St. James’s Palace. Det er her i den britiske monarkens offisielle residens at tronpretendenten seremonielt aksepterer sin kongsgjerning.

Formelt har Charles vært konge fra og med det øyeblikk hans mor gikk ut av tiden.

Overfor tiltredelsesrådet bekrefter tronarvingen hvilket navn han har valgt.

Britenes kronprins siden 1952 kan velge å beholde sitt døpenavn og ta det historisk belastede kongsnavnet Charles – da blir han Karl III – eller, og det anses som vel så sannsynlig, tar han navn etter de to konger han selv ser mest opp til, nemlig bestefaren og oldefaren, og blir Georg VII.

Enevoldskongen Karl I ble halshugd av Oliver Cromwell. Den andre Karl oppløste parlamentet, styrte landet alene, og var ellers mest kjent for sitt hedonistiske og dekadente hoff.

Og Charles’ hustru, Camilla? Hun blir dronning, om man skal tro bookmakerne.

Britiske kongehuskommentatorer har karakterisert rehabiliteringen av hertuginnen som en stille suksess for monarkiet, men at en sannsynlig forfremmelse fra Kongelig Høyhet til Hennes Majestet vil bli den endelige lakmustesten på hvor akseptert Camilla rent faktisk er.

I 2016 ble hertuginnen av Cornwall, altså Camilla, innlemmet i forsamlingen som utgjør det seremonielle tiltredelsesrådet Accession Council, noe som betyr at hun vil være til stede i St. James’s Palace når øyrikets neste monark kalles til dåd.

Det er tolket som et signal på hva som kommer når Charles aksepterer sitt lodd og trolig erklærer Camilla som sin dronning.

Et annet spørsmål er hvilke av de øvrige 14 land hvor Elizabeth II har vært dronning som fortsatt ønsker at monarken i Storbritannia skal være deres statsoverhode.

Disse kalles samvelderiker (Commonwealth realms), og omfatter selvstendige stater som Australia, Canada, New Zealand, Bahamas og Jamaica. Hun er også symbolsk overhode for Samveldet av nasjoner (Commonwealth of Nations) bestående av ytterligere 34 republikker og fem land med annen monark.

Funksjonen som statsoverhode for disse 53 land inngår ikke i den arvelige stillingsbeskrivelsen. Det har vært en personlig relasjon og et direkte tillitsforhold mellom dronning Elizabeth og den enkelte stat som har gjort det mulig å videreføre ideen om et skyggeimperium under Den britiske kronen.

Ingen forventer at dette vil fortsette under Charles. Både i Australia og New Zealand er det en bred tverrpolitisk bevegelse for å innføre republikk når «den andre elisabetanske tid» er til ende.

Barbados tyvstartet i 2021. På nasjonaldagen 30. november erklærte det karibiske turistparadiset seg som uavhengig republikk og erstattet Dronningen som statsoverhode med Dame Sandra Mason, landets første president.

Den nye monarken i Storbritannia og Nord-Irland vil få oppgaven å holde øyriket sammen. Nasjonalistiske krefter både i Skottland og Irland vil noe annet.

Majestetens første kongsgjerning overhodet er å avlegge ed på at han vil beskytte The Kirk, den presbyterianske skotske nasjonalkirken, for å holde den protestantisk.

En historisk forsikring, formodentlig, i fall skotske katolikker igjen skulle begynne å konspirere mot den anglo-britiske tronen. Men ikke bare. Den britiske kronens uttrykte respekt for The Church of Scotlands suverenitet er et avgjørende premiss i den skotsk-engelske unionspakten av 1707.

Den nye monarken vil motta statsministeren og regjeringen i ekstraordinær audiens 16.30 norsk tid.

Dette iverksetter Operasjon Springflo, som er kodenavnet på tronarvingens innsettelse og formelle overtagelse av de kongelige plikter og privilegier.

I Hyde Park avfyres en salutt på 41 kanonskudd. Det innebærer omtrent syv minutter med artilleriild.

D-dag + 2:

Den avdøde monarken æres på «lit de parade» – offentlig likstrå – i tronerommet i Buckingham Palace. Den nærmeste staben, hvorav flere har jobbet for dronningen i mer enn 50 år, får anledning til å ta personlig avskjed.

Parlamentene i Skottland, Wales og Nord-Irland kalles sammen og møtes for å proklamere lojalitet til den nye majesteten.

D-dag + 3:

Kongen mottar kondolanser i Westminster Hall. Dette er eldste del av parlamentsbygningen, Palace of Westminster, og ble bygd allerede i 1097 av Vilhelm Erobrerens sønn, kong Vilhelm II.

Den historiske hallen, som en gang var Europas største, har siden 1100-tallet vært nasjonens storstue. Den har sett tallrike banketter og seremonier i forbindelse med kroninger og kongelige dødsfall.

En av få sivilister som i løpet av de siste tusen år har ligget på lit de parade her, er Winston Churchill, britenes legendariske statsminister. Den siste kongelige var dronningmoren i 2002.

Utpå ettermiddagen begynner Charles en rundreise i Storbritannia, der han skal besøke respektive parlamenter i Skottland, Nord-Irland og Wales. Både i Edinburgh, som naturligvis er første stoppested, samt i Belfast og Cardiff, vil det bli holdt minneseremonier for dronningen i hovedstedenes katedraler.

I kjøreplanen for den nye kongens første ferd står det spesifikt at han ønsker å «møte folk der de er». En av hans rådgivere, som anonymt har kommentert Operasjon London Bridge overfor The Guardian, sier at «fra og med dag én vil det handle om folket, heller enn lederne», og at dette vil reflektere den endrede innstillingen i det nye monarkiet under ham.

D-dag + 4:

Charles ankommer Nord-Irland. En offisiell kondolanseseremoni vil finne sted i Hillsborough Castle. Kongen deltar deretter i en minnegudstjeneste i St. Anne’s Cathedral i Belfast.

D-dag + 5:

Dronningens båre føres i prosesjon fra Buckingham Palace til Westminster Hall, hvor Storbritannias lengst regjerende monark – etter eget ønske – skal ligge i åpen kiste i fire dager.

Den kongelige tradisjon med majesteten på offentlig likstrå – lit de parade – er ikke mer historisk enn at den ble (gjen-)innført av kong Olavs bestefar, Edvard VII.

Da hans åpne kiste ble plassert i Westminster Hall markerte det slutten på et kongelig liv, men også begynnelsen på en kongelig æra: Balansen mellom det opphøyde og det nære.

D-dag + 6 til og med D-dag + 9:

Westminster Hall vil holde åpent i 23 av døgnets timer slik at folk flest skal ha anledning til å ta farvel med dronningen.

Ved siden av katafalken som bærer båren, vil man ha anrettet riksregaliene:

Septeret, som på toppen prydes av det som en gang var verdens største kjente diamant, Cullinan; Rikseplet i gull, dekorert med 402 edelstener og 375 perler, laget til kroningen av Karl II i 1661 (etter at Oliver Cromwell hadde smeltet om alle de engelske kronjuvelene); og den såkalte Imperiestatskronen, den med 3000 diamanter, som monarken har på hodet under parlamentets åpningsseremoni når trontalen leses.

Dokumentene som beskriver Operasjon London Bridge er ikke mer hemmelige enn at deler av innholdet med ujevne mellomrom har dukket opp i britiske medier, ofte utilsiktet i forbindelse med endringer av opprinnelig plan.

Likevel var det først da The Guardian, med komplementerende artikler i de konservative avisene The Daily Telegraph og The Times, i 2017 satte de mange delrapportene sammen, at helhetsbildet ble kjent.