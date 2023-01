VELKJENT SKOTTE: Brian Cox, her på premieren for «Prisoner’s Daughter» i fjor høst.

Rowling får støtte fra Hollywood-stjerne

Skotten Brian Cox er lei av behandlingen Harry Potter-forfatteren får fra transaktivister og andre kritikere.

– Jeg liker ikke måten hun blir behandlet på, sier Brian Cox, kjent fra en lang rekke Hollywood-filmer og TV-serier, blant annet «Succession» som spilte inn i Norge i fjor høst.

JK Rowling har i flere år blitt kritisert, og til tider trakassert. Hun er blitt hengt ut som transfob og såkalt «TERF TERFForkortelse for «trans-exclusionary radical feminist». En feminist som ifølge motstanderne ikke anser transkvinner som «ekte» kvinner.» av motstandere og aktivister. Norske bibliotekarer har sagt de ikke vil promotere Harry Potter-bøkene. Selv et dataspill basert på Harry Potter-universet ble gjenstand for boikott-krav tidligere i år.

Forfatteren har gjentatte ganger avvist at hun er transfob.

Bakgrunnen for kritikken er at forfatteren har tatt til orde for viktigheten av kjønn, og kvinners sikkerhet. Forfatteren har også innimellom med sarkasme kritisert transbevegelsen.

OMSTRIDT:

Hun har også vært skeptisk til å fjerne det juridiske skillet mellom kjønn, noe det skotske parlamentet har vedtatt. Det er i denne sammenhengen Brian Cox har uttalt seg om Rowling. Han selv sier han er stolt av hjemlandets beslutning om at folk kan endre sitt juridiske kjønn uten å gjøre noen inngrep, en lov den britiske regjeringen har uttalt at de vil blokkere.

Likevel klarer Cox altså å holde tunga rett i munnen og ønsker Rowlings stikk motsatte syn velkommen i debatten:

– Jeg synes hun skal ha rett til å si sin mening, hun skal ha rett til å si hva hun føler. Som kvinne har hun all rett til å si hva hun mener om sin egen kropp.

– Så, jeg synes folk har blitt vel «høye og mørke» i sine holdninger til JK Rowling, helt ærlig talt, sier han ifølge Hollywood Reporter.

Harry Potter-stjernene Daniel Radcliffe, Emma Watson og Rupert Grint har alle offentlig tatt avstand fra noen av uttalelsene til forfatteren som gjorde dem til stjerner. Helena Bonham Carter, som også spilte i Harry Potter mener imidlertid behandlingen av henne har vært forferdelig.