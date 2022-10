GJEST: Jordan deltar på Det hvite hus’ årlige gallamiddag for pressekorpset på Washington Hilton Hotel 30. april, 2022.

Leslie Jordan (67) er død

Den prisvinnende Hollywood-skuespilleren Leslie Jordan døde i en bilulykke mandag morgen.

Leslie Jordan skal ha vært på en kjøretur i Hollywood da han kjørte av veien og krasjet inn i en bygning. Han ble 67 år gammel.

Bilens forfatning kan tyde på at han mistet kontroll på bilen før ulykken inntraff, ifølge en betjent i Los Angeles-politiet, oppgir LA Times, men at det er uvisst om det skyldes et medisinsk illebefinnende.

– Verden er definitivt et mye mørkere sted i dag uten kjærligheten og lyset fra Leslie Jordan, sier Jordans agent, David Shaul til Variety.

VISNING: Her deltar Leslie Jordan på premierevisning av «The Cool Kids».

– Megatalent

Leslie er kanskje best kjent for å ha spilt roller som Lonnie Garr i «Hearts Afire», Beverly Leslie i «Will og Grace» og flere forskjellige karakterer i «American Horror Story».

For rollen som Beverly Leslie vant han i 2006 Emmy-prisen i kategorien «beste gjesteopptreden i et humorprogram».

EMMY: Leslie Jordan mottar Emmy-pris i 2006.

Men i 2020 fikk han en tilstrømming av en helt ny følgerskare etter å ha postet humoristiske videoer på Instagram gjennom pandemien. Med millioner av nye følgere ble han et aldri så lite fenomen på sosiale medier.

– Ikke bare var han et megatalent og en glede å jobbe sammen med, men han ga også en emosjonell lettelse til nasjonen i en av de vanskeligste periodene, sier David Shaul.