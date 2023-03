KLAR FOR KAMP: Prins Harry ankom retten mandag formiddag.

Prins Harry på plass i retten

Prins Harry, Elton John og en rekke andre kjendiser saksøker den britiske mediegiganten Associated Newspapers Ltd.

Mandag starter den første høringen i søksmålet. Det dreier seg om påstått telefonavlytting og andre brudd på personvernet.

Associated Newspapers Ltd eier den britiske tabloidavisen Daily Mail, og det er spesielt mot den søksmålet er rettet.

Andre kjendiser bak søksmålet er skuespillerne Elizabeth Hurley og Sadie Frost. De anklager Daily Mail for å ha hyret inn privatetterforskere som avlyttet bilene og hjemmene deres.

I tillegg mener de at avisen har betalt politiet for informasjon, etterlignet ansatte ved sykehus og klinikker for å få informasjon og få tilgang til bankkontoer.

Associated Newspapers Ltd avviser anklagene.

– Vi tilbakeviser fullstendig og utvetydig disse absurde anklagene, sa en talsmann for medieselskapet i oktober.

Flere runder

Dette er ifølge Variety tredje gang prins Harry går til søksmål mot Associated Newspapers på tre år.

Harry og hertuginne Meghan har tidligere sagt at de ikke vil ha noe å gjøre med fire store britiske aviser, inkludert Daily Mail, som de anklager for løgnaktig og invaderende dekning.

Paret har sagt at dette var en av grunnene til at de trakk seg fra alle sine kongelige oppgaver og flyttet til USA i 2020.

Samme år vant Meghan et søksmål mot Daily Mail etter å ha krevd at navnet på fem av sine venninner ikke skulle publiseres.

