PENGER I BANKEN: Youtuberne tjener store penger på energidrikken «Prime».

Hevder de har dratt inn over fire milliarder på energidrikk

Logan Paul (27) og KSI (29) har laget energidrikken «Prime». Nå kan de smile hele veien til banken med alle pengene de har tjent på den.

I et intervju med den australske radiokanalen Kiis1065, kunne de unge mennene fortelle at de hadde tjent gode penger på energidrikken.

– På bare en måned, i januar i år, tjente vi 45 millioner dollar, sier Logan Paul til radiokanalen.

Til sammen sier de to at de har dratt inn over fire milliarder norske kroner på energidrikken, som kom ut på markedet for bare ett år siden.

– Vi har definitivt knekt koden, sier han om markedsføringen og det at så mange unge interessert i drikken deres.

NYE SPONSORER: KSI har Arsenal som klubben i sitt hjerte. Han var glad da energidrikken hans ble sponsor for London-laget.

Offisielle sponsorer

Energidrikken er offisiell sponsor for fotballklubben Arsenal og UFC, som arrangerer mixed martial arts-kamper. Til Super Bowl punget youtuberne ut med 6,5 millioner dollar for en 30 sekunders reklame for «Prime», ifølge Mirror.

De to youtuberne har fra før en stor følgerskare. KSI, som opprinnelig heter Olajide Olayinka Williams, har over 16 millioner abonnenter på YouTube. Mens Logan Paul har over 23 millioner abonnenter på plattformen.

Lange køer foran butikker i Storbritannia

I Storbritannia har energidrikken blitt så populær at det har blitt kø foran butikker som selger den, i tillegg til at den har blitt solgt på det svarte markedet til dyre priser, skriver BBC.

Til den engelske rikskringkasteren sier KSI at det er helt «sykt utrolig» og uforventet at drikken har slått så bra an i hans hjemland.