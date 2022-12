Reuters: Andrew Tate varetektsfengsles i 30 dager

Influencer og kickbokser Andrew Tate ble sammen med broren sin pågrepet i Romania torsdag, mistenkt for menneskesmugling.

VG oppdaterer saken.

Nå er den kontroversielle influenceren varetektsfengslet i 30 dager, ifølge Reuters - noe rumenske påtalemyndighetene hadde varslet at de ønsket tidligere fredag.

En luksusvillaen som tilhører Tate og hans bror ble raidet av væpnet politi etter at de har vært under etterforskning i flere måneder for en påstått kidnapping av to unge kvinner i byen Voluntari.

Tates hjem ble også tidligere i år raidet av rumensk politi på grunn av mistanke om organisert menneskesmugling.

Torsdag opplyste politiet at de to britiske brødrene har vært under etterforskning i flere måneder for en påstått kidnapping av to unge kvinner i byen Voluntari.

De er også mistenkt for voldtekt, og for å ha dannet en organisert kriminell gruppe for menneskehandel. To rumenske statsborgere skal også være med i denne gruppen, i tillegg til de to brødrene, heter det i pressemeldingen.

Et angrep på miljøaktivisten Gretha Thunberg og bilde av en pizzaeske har i etterkant av pågripelsen ført til hefige spekulasjoner.

Den svenske avisen Aftonbladet skriver at det nå spekuleres heftig i om Tates Twitter-svar til den svenske miljøaktivisten Greta Thunberg og en pizzaeske har hatt betydning for pågripelsen.

Og det er nettopp hans svar og bildet han la ved twitterkontoen Pop Base som kan ha gitt politiet en ledetråd. Bildet viser Tate og på bordet foran han ligger det en pizzaeske med logo fra en lokal pizzasjappe i byen der han har en bolig, Jerry's Pizza.

På grunn av esken kan politiet ha fått bekreftelse på hvor i landet han befant seg, og at de derved kunne gå til pågripelse på kort varsel.

Det er i hvert fall teorien til amerikansk sosiale medier-ekspert Alejandra Caraballo ved universitetet Harvard, som la ut en Twitter-melding med Tates eget pizzaeske-bilde, hvor hun spekulerer i om det er dette bildet som var avgjørende for politiets pågripelse.