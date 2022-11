BEKLAGER: Atle Antonsen skriver på Facebook at han beklager hendelsen på en bar i Oslo natt til 23. oktober.

Antonsen etter anmeldelse: − Unnskyld

Atle Antonsen beklager etter en hendelse på en bar med Sumaya Jirde Ali. – Jeg skjønner at jeg må revurdere mitt forhold til alkohol.

Sumaya Jirde Ali (24) har anmeldt komiker Atle Antonsen (53), etter at han på et utested skal ha sagt at hun var «for mørkhudet» til å være der.

Der skal Antonsen ha snakket engelsk til henne, vært aggressiv og bedt henne holde kjeft flere ganger, ifølge Ali. Etterhvert sa han «du er for mørkhudet til å være her», skriver hun i en Facebook-status.

POLITIANMELDT: Sumaya Jirde Ali (24) har anmeldt komiker Atle Antonsen (53) etter en episode på et utested denne høsten.

– Unnskyld

Nå tar Antonsen selv til Facebook for å beklage:

«Natt til 23. oktober i år var jeg på bar i Oslo med gode venner. Det som skulle bli en hyggelig kveld med øl og prat, endte i katastrofe. Det kan jeg takke én person for: meg selv.

Den som ble utsatt for katastrofen, er Sumaya Jirde Ali. Denne kvelden møtte hun en full komiker som lirte av seg helt utrolig dumme ting. Det er ingen unnskyldning at de idiotiske kommentarene var et slags forsøk på spøk. For det jeg sa var bare idiotisk. Punktum.

Jeg har alltid respektert Sumaya. Hun er et forbilde og en sterk og viktig stemme. Det var mitt utgangspunkt da jeg gikk bort for å snakke med henne. Det gikk som alle forstår skikkelig galt.

Unnskyld, Sumaya Jirde Ali. Unnskyld, dere andre som var til stede den kvelden. Og unnskyld til alle dere andre som blir lei seg eller forbanna over mitt ekstremt klønete forsøk på å være morsom. Dette var ikke morsomt. Dette er ikke morsomt. Det kommer aldri til å bli det heller.

Jeg skjønner at jeg må revurdere mitt forhold til alkohol og hvordan jeg kommuniserer med folk under alkoholpåvirkning. Det er åpenbart at dette står i kontrast til hvordan jeg opplever meg selv.

Jeg vet hvilke verdier jeg har, og hva jeg står for. Jeg har aldri tenkt at det kan være mulig for meg å være rasistisk. Men etter denne kvelden og disse idiotiske kommentarene skjønner jeg at jeg må gå noen runder med meg selv.»

Gjennomført avhør

VG har vært i kontakt med Oslo-politiet, som bekrefter at de har mottatt en anmeldelse i forbindelse med en hendelse på Bar Boca i Oslo 23. oktober. Politiadvokat Marianne Aune skriver i en e-post at saken er kodet som «hatefulle ytringer» og «hensynsløs atferd».

Politiet sier videre at både fornærmede, mistenkte og vitner som var til stede er avhørt.