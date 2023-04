ET PAR? Flere spekulerer i om Kylie Jenner og Timothée Chalamet er et par.

Kylie Jenner og Timothée Chalamet: Bilder setter fyr på romanseryktene

Bilder av det som skal være Kylie Jenners (25) bil utenfor Timothée Chalamets (27) bolig og skaper overskrifter i amerikanske medier.

«Milliardærens svarte Range Rover SUV kjørte opp Timothees vidstrakte eiendom torsdag ettermiddag» skriver TMZ.

De er blant mediene som har publisert bilder av det som altså skal være Jenners bil i oppkjørselen til filmstjernen Chalamet i Beverly Hills.

Om det faktisk var Jenner som befant seg i bilen er uvisst. Bildene av bilen skaper likevel overskrifter verden over.

Romanseryktene mellom de to har nemlig svirret den siste tiden, etter at de to ble observert sammen på Fashion Week i Paris tidligere i år.

Daily Mail skriver blant annet at ryktene skal ha det til at de to har møttes hemmelig siden januar.

Ingen av dem har foreløpig gitt noen kommentar til ryktene.

Den påståtte romanse er en stor snakkis på sosiale medier. På TikTok har emneknaggen «KylieThimothee» per nå over tre millioner visninger.

I Chalamets nyeste Instagrampost florerer det i tillegg av kommentere med spørsmål om romansen.

Kylie har to barn med rapperen Travis Scott, datteren Stormi og sønnen Aire. Hun og Scott har hatt et av og på forhold siden 2017, og har tidligere vært i et langvarig forhold med Tyga.

27 år gamle Chamalet har de siste årene tatt verden med storm som Hollywood-yndlingen, ungpikeidolet og trendsetter.

Chalamet er blant annet kjent fra 2019-filmen «Dune», der deler av innspillingen fant sted i Norge. Han er også aktuell i oppfølgeren, som får tittelen «Dune: Part Two».