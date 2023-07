TMZ: Cardi B kastet mikrofon – mistenkt for vold

Artisten Cardi B (30) er mistenkt for legemsbeskadigelse etter å ha kastet mikrofonen på en fan.

Det melder TMZ.

Legemsfornærmelse er en forbrytelse som etter den norske straffeloven går ut på å utøve vold mot en person, eller på annen måte fornærme dem på legemet. På engelsk refereres dette til som «battery».

Under en konsert søndag fikk en fan begeret til å renne over for superstjernen.

En i publikum hev det som ser ut som en drink på den amerikanske rapperen, noe hun likte svært dårlig.

Som svar kastet Cardi B en mikrofon tilbake. Personen ble brakt ut av konserten.

Nå har saken altså havnet hos politiet, ifølge det anerkjente kjendisnettstedet TMZ.

Mikrofonen skal ha truffet personen som kastet drikken, men også en kvinne som sto ved siden av. Det er uklart hvem av de to som har gått til politiet, ifølge TMZ.

PÅ SCENEN: Her fra Fendi-catwalken under moteuka i Paris.

Superstjernen ble i september i fjor idømt samfunnstjeneste i forbindelse med to voldsepisoder på en strippeklubb i New York i 2018.

Sjalusidrama skal ha vært bakgrunnen for at Cardi B og to i hennes følge gikk løs på to kvinnelige bartendere.

«Samfunnstjenesten har vært det beste som noensinne har skjedd meg», skrev rapperen i ettertid på Twitter.