SJOKKERT: Prinsesse Madeleine ble sjokkert over Balenciagas siste reklame-stønt. Som flere andre kritikere mener hun den bærer preg av seksualisering av barn.

Prinsesse Madeleine rystet over Balenciaga

Kritikken mot luksusmerket Balenciagas siste reklamekampanje har haglet de siste ukene. Nå kaster svenske prinsesse Madeleine seg inn blant kritikerne.

Det er Expressen som skriver dette og henviser til prinsessens egen Instagram-konto.

«Jeg er sjokkert og forbannet», skriver prinsesse Madeleine om reklamekampanjen som viste barn som poserte med kosebamse-vesker kledd i lakk og lær, med tydelige referanser til BDSM-miljøet.

Den svenske prinsessen bestemte seg i stedet for å poste et bilde av motsatsen i sitt innlegg.

«Jeg er sjokkert og forbannet over at barn blir brukt i motereklame på en seksuell måte. Bruken av «bondage bears» er en direkte referanse til seksualisering av barn og den pedofile verden. Det er IKKE ok og vi må ta et sterkt standpunkt mot selskap som søker profitt fra slike bilder», skriver prinsesse Madeleine.

Sitt eget Instagram-bilde kommenterer hun på denne måten:

«Bildet som jeg har valgt er det motsatte. Det handler om glede og hvordan en teddybjørn kan skape trygghet for et barn, og fremkalle et smil i ansiktene deres».

Også Kim Kardashian har blitt rystet av reklamen. Hun gikk selv ut på Instagram og sa at hun ville revurdere samarbeidet med Balenciaga.

De kraftige reaksjonene førte til at merket raskt la seg flate, og fjernet kampanjen.

– Det var feil å la barn promotere gjenstander som ikke har noe med dem å gjøre, skrev Demna Gvasalia, Balenciagas kreative sjef, på Twitter.