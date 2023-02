Skuespiller Iben Akerlie bekrefter forhold: Savnet ham på «Kompani Lauritzen»

Iben Akerlie (34) bekrefter for første gang forholdet med skuespillerkollega Jakob Fort (23).

Skuespiller Iben Akerlie (34) er torsdag til stede på førpremieren av Kompani Lauritzen.

Her ankom hun sammen med sin skuespillerkollega Jakob Fort (23).

Hun bekrefter til VG at de har vært kjærester i rundt to år. Hun forteller at hun savnet ham under innspilling av serien.

– Jeg savnet ham selvfølgelig, men det går så fort og sakte på en gang. Jeg tenkte på ham hele tiden, men kanskje mer når det ikke skjedde så mye og jeg fikk hjemlengsel.

KOM SAMMEN: Iben Akerlie og Jakob Fort under førpremieren av «Alt du elsker» 15. februar i fjor.

Iben Akerlie var også til stede under førpremieren av Discovery+-serien «Alt du elsker» hvor Jakob Fort spiller en av hovedrollene.

Den gang ville ikke ingen av dem bekrefte forholdet.

– Nei, det har jeg ingen kommentar til, men vi ankom sammen, sa Jakob Fort 15. februar i fjor.