TWITTER-UTBRUDD: Kanye West postet en video som av at han tisset på en Grammy-statuett, publiserte telefonnummeret til en han kalte «hvit makt-tilhenger» og postet over 100 skjermbilder av kontrakter med plateselskaper. Foto: Evan Agostini / Invision

Ny twitterstorm fra presidentkandidat Kanye West: Tisser på Grammy-statuett

Hiphop-artist, milliardær, Kardashian og nå presidentkandidat. I et nytt Twitter-utbrudd urinerer Kanye West angivelig på sin egen Grammy-pris og raser mot musikkbransjen.

– Tro meg ... Jeg gir meg ikke, står det i Kanye Wests Twitter-melding hvor han angivelig tisser på sin egen Grammy-pris.

Onsdag ble en hektisk dag for stjernen. Universal Music Group ble i Wests mange Twitter-meldingene den store syndebukken, da han postet sine kontrakter med selskapet.

Han mener kontraktene mange av plateselskapene opererer med ikke er rettferdige, og at han ikke får kjøpe og eie sin egen musikk.

Også Taylor Swift har stått i samme problemstilling, da hun til slutt bestemte seg for å spille inn sine hits på nytt for å kunne eie sin egen musikkatalog.

– Demokrater frykter hans kandidatur

West tvitret ikke bare tisse-videoen og refererte til seg selv som en «baby Putin» onsdag – han la også ut telefonnummeret til redaktøren av Forbes Magazine og kalte ham en «hvit makt-tilhenger».

Sistnevnte melding ble fjernet av Twitter.

West lanserte i starten av juli sitt kandidatur til høstens presidentvalg i USA.

Siden den tid har det hersket forvirring om han mener alvor med kandidaturet, ikke minst fordi han i flere stater har gått glipp av fristen for å komme på stemmeseddelen.

Han kom sent inn i løpet og rakk ikke å komme på stemmeseddelen i blant annet Florida, Texas og Michigan, mens han vil være med i stater som Colorado, Minnesota og Iowa. Noen demokrater frykter at han kan være en slags sabotør for Joe Biden, selv om hans politiske appell er liten. Dette skriver New York Times.

Kanye West på sitt første valgkampmøte i Sør-Carolina. Foto: RANDALL HILL / REUTERS

Kanye West ønsker å gjeninnføre bønn i skolen, gi mer statlig støtte til religiøse grupper, og har til og med bedt kampanjepersonalet om å la være å gjøre «utukt» utenfor ekteskapet. Dette forteller noen av støttespillerne i hans kampanje til New York Times.

Ifølge avisen tror West at han kommer til å bli president til slutt, men han sier lite om hva han skal gjøre om han faktisk blir valgt.

Kandidaturet har skapt forvirring – for mener han alvor? West sitt parti heter «Birthday Party».

les også Kanye West beklager etter Twitter-utbrudd: – Vær så snill å tilgi meg

Får hjelp av republikaner

Demokratenes store spørsmål er hvorvidt Wests kandidatur er et triks fra republikanerne for å sikre Donald Trump gjenvalgt, selv om dette er noe rapperen har avvist.

Det viser seg nemlig at West har hyret et republikansk-orientert konsulentfirma for å hjelpe ham til å nå stemmeseddelen i en rekke stater, så vel som et demokrat-orientert firma og et to-politisk firma. Sistnevnte ble riktignok avskjediget for en måned siden, mens demokratiske «Millennial Strategies» sa opp arbeidsavtalen kort tid etter Wests første kampanjeopptreden.

Videre har det kommet frem at flere republikanske konsulenter har arbeidet for å få West på stemmeseddelen, inkludert Lane Ruhland, en valgadvokat som har jobbet for Trump-kampanjen i Wisconsin, samt Rachel George, en republikansk konsulent i Colorado, og Atlas Gregg Keller, tidligere administrerende direktør i «American Conservative Union». Dette skriver New York Times.

Avisen drar også frem det faktum at selv om West ikke hadde mer enn to prosent oppslutning i en valgmåling gjort forrige måned, der 1983 stemmedyktige svarte, har valg i delstater blitt avgjort av mindre, senest i 2016-valget.

Da var det nemlig færre enn 23.000 stemmer som skilte Donald Trump og Hillary Clinton i Wisconsin, hvor Libertarian Party-kandidaten, Gary Johnson, som en tredjepart vant nærmere 107.000 stemmer.

Et uunngåelig element i Wests kandidatur er hans bipolare lidelse, som han har snakket om tidligere.

Kim Kardashian, hans kone, åpnet opp om lidelsen for første gang etter rapperens eneste kampanjeopptreden i Sør-Carolina, der han brøt sammen i gråt.

– De som står Kanye nær kjenner hjertet hans, og forstår at ordene hans ikke alltid henger sammen med intensjonene han har, skriver Kim Kardashian West i en Instagram-story.

Hun kalte ham for en «strålende, men komplisert person» som må takle «press og isolasjon som blir forsterket av hans bipolare lidelse».

les også Tårevåt Kanye West holdt sitt første valgkampmøte: – Jeg drepte nesten datteren min

Publisert: 17.09.20 kl. 19:09

