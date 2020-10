SÅRBAR: Agnete Husebye skal vise en sårere side av seg selv i kveldens «Skal vi danse». Foto: Privat

Agnete «Agnetesh» Husebye: – Føltes som verden falt sammen

Den populære youtuberen skal vise en ny side i dansen som handler om da moren hennes fikk kreft.

Lørdagens tema i «Skal vi danse» er «Det glemmer jeg aldri». Flere av deltagerne skal i den forbindelse dele personlige historier. Agnete Husebye (24), bedre kjent som «Agnetesh», ønsker å fortelle om da hun var ti år gammel og moren fikk kreft.

– Jeg skjønte at det var alvorlig, så det var veldig skummelt. Det føltes ut som at verden falt litt sammen, og det var det eneste som betydde noe, sier hun.

Den populære Youtuberen forteller at hun aldri har fortalt noe særlig om dette, og tenker at det er noe mange kan kjenne seg igjen i.

– Jeg vil vise at folk ikke er alene og at det går bedre.

Kveldens dans er en slowfox. Husebye forteller at det blir en rolig dans som skal reflektere hvordan hun hadde det da moren ble syk i 2006.

KREFT: Agnete Husebye var kun 10 år gammel da moren fikk kreftdiagnosen. I dag er moren frisk. Foto: Privat

Viser en annen side

VG snakker med Husebye en drøy time før kveldens «Skal vi danse»-sending. Da er hun litt nervøs.

– Denne dansen er annerledes fordi jeg viser en annen side av meg selv. Jeg har vært veldig blid og glad, men dette er litt sårere. Så det er litt ekstra skummelt, sier hun.

Husebyes mor kommer til «Skal vi danse» sitt studio for å se datteren danse. Husebye tror moren synes det er hyggelig at hun skal danse for henne, men også litt skummelt.

– Hun er alltid nervøs på mine vegne disse lørdagene, men hun er nok ekstra nervøs i dag.

I dag er moren frisk, og har ikke hatt tilbakefall.

JOBBET HARDT: Agnete Husebye forteller at hun og dansepartneren Bjørn Wettre Holthe har jobbet beinhardt for å bli med videre i «Skal vi danse». Foto: Espen Solli / TV 2

Vil ikke i duell

Forrige sending var Husebye blant de tre med færrest sammenlagte dommerpoeng og seerstemmer, og sto i fare for å ryke ut. Hun forteller at det var tungt å komme i gang med dansingen søndag, men at det fort ble bedre.

– Det er ikke noe vits å dvele ved poengene fra forrige gang. Jeg må bare gønne på og vise at jeg vil være her. Vi har jobbet beinhardt for å ikke havne i samme situasjon igjen.

Lørdagens sending er første gang de to deltagerne med færreste poeng og stemmer havner i duell, før en av dem ryker ut.

Hva tenker du om muligheten for å havne i danseduell?

– Det er jo en mulighet, men jeg vil gjerne ikke det. Jeg synes det er veldig skummelt med danseduell. Jeg får bare håpe og gjøre det best mulig.

Forrige lørdag var det Kristin Gjelsvik og hennes partner Catalin Mihu som måtte forlate dansen.

AVSKJED: Etter sendingen forrige lørdag sa Kristin Gjelsvik at det var «sykt kjipt» å måtte gi seg. Foto: Espen Solli / TV 2

Håper på mer tid

Husebye har i underkant av 130.000 abonnenter på YouTube og over 65.000 følgere på Instagram. Hun forteller at hun har fått mange positive tilbakemeldinger mens «Skal vi danse» har gått på skjermen.

– Jeg har fått utrolig mange meldinger fra alle mulige folk som sier jeg er et fint forbilde og at jeg er flink. Det betyr veldig mye.

Nå håper hun ukens harde arbeid er nok til å bli med videre til neste uke.

– Jeg føler at det her er hele livet. Hvis jeg ikke går videre, skjønner jeg ikke hva jeg skal gjøre. Jeg håper på mer tid med Bjørn og de andre. Jeg koser meg så utrolig mye, så det betyr veldig mye.

Publisert: 03.10.20 kl. 19:22

