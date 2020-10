MÅTTE REISE: Sanna Khursheed er ute av «Farmen» etter å ha tapt søndagens tvekamp. Her får hun en adjøklem av meddeltager Karianne Kopperstad. Foto: Alex Iversen, TV 2

Sanna Khursheed ute av «Farmen»: – TV 2 får svare på hvorfor de valgte å fremstille meg sånn

Den hjemsendte «Farmen»-deltageren (32) kjenner seg ikke igjen og ønsker ikke lenger å se seg selv på TV. Men hun var «knust» da hun måtte forlate gården.

Nå nettopp

Den andre «Farmen»-uka er over, og i søndagens episode måtte Sanna Khursheed forlate gården, etter å ha tapt tvekampen i saging mot Inger Cecilie Grønnerød (47). Khursheed legger ikke skjul på at hun syntes det var svært tungt å måtte reise hjem.

– Man «blacker» litt ut i en sånn situasjon. Jeg hadde fått kink i nakken uka før, og det gjorde sykt vondt, men ofte handler det om ikke å tenke på det negative. Jeg tenkte bare at jeg skulle stå på og ikke gi opp. Jeg følte jeg gjorde mitt beste, og sa ikke et ord da jeg dro – fordi jeg var så knust. Skikkelig knust. Jeg ville være der, og syntes det var trist. Jeg hadde en fantastisk opplevelse, og lærte mye om mye, sier hun til VG.

Det var onsdag at 32-åringen ble valgt til førstekjempe av storbonden Nils Kvalvik (39), som begrunnet avgjørelsen med at hun produserte lite, men samtidig konsumerte mye. Det synes ikke den hjemsendte «Farmen»-deltageren noe særlig om.

Husker du denne? Tiril Sjåstad Christiansen leder den kommende «Farmen kjendis»-sesongen med kul på magen:

– Jeg var veldig forbannet, begrunnelsen hans var helt latterlig - selv om dette jo er et spill. Når jeg blir sint renner fort tårene om jeg ikke finner de rette ordene. Der og da ble jeg bare litt emosjonell, spesielt da jeg så reaksjonen til de andre deltagerne. Noen gråt og gråt, mens andre kom bort og ga meg en klem. Jeg måtte holde litt igjen.

Khursheed har fått mye TV-tid i de to ukene hun har vært på gården. Under høstens aller første tvekamp forrige søndag var hun imidlertid ikke til stede etter å ha pådratt seg kink i nakken. Hun er ikke fornøyd med hvordan hun har blitt fremstilt på, og mener at TV 2 bevisst har fremstilt henne som sutrete og har laget en karakter av henne som passer inn i deres bilde.

– Det virker sånn. Du har mammaen, pappaen, den spirituelle. De som kan forelske seg, mannssjåvinisten. Så har du én som griner når neglen knekker. Den siste er vel meg, og det er sånn de har ønsker å fremstille meg. Jeg synes det er veldig trist, fordi det er ikke meg i det hele tatt. Jeg bare syter, klager og griner. Mine nærmeste får helt sjokk når de ser det. Dette er jo ikke meg. TV 2 får nesten svare på hvorfor de valgte å fremstille meg sånn.

Hun legger til:

– Men jeg må huske på at jeg er med i et realityshow. De skal jo lage TV.

– Så hvordan mener du at du egentlig er?

– Jeg har flere sider enn dette. Jeg sier ikke at jeg ikke er sårbar, jeg synes faktisk det er viktig å vise at man har følelser. «Farmen» er intenst, man blir satt i en boble sammen med 13 ulike personligheter. Man må finne sin plass, og jeg tror at mange i samfunnet kan kjenne seg igjen i det, for det vi til syvende og sist ønsker er å finne plassen vår. Jeg hadde fine opplevelser der også – som ikke kommer fram. Det er trist.

KJEMPET HARDT: Sanna Khursheed måtte søndag til slutt se seg slått av Inger Cecilie Grønnerød i tvekampgrenen saging. Foto: Alex Iversen, TV 2

Det var flere grunner til at 32-åringen viste mye følelser inne på gården, mener hun.

– Det var en blanding av folkene som var med i «Farmen», jeg synes ikke de var så veldig mottagelige. Og så har det noe med meg selv å gjøre, jeg hadde det ikke veldig bra psykisk før innspillingen startet. Mamma og pappa satt fast i Pakistan på grunn av corona-situasjonen. Jeg var livredd for dem, og det går innpå deg. I tillegg hadde jeg nettopp flyttet til en ny by - Oslo. Det er mye som har skjedd i 2020, forteller Khursheed, som i tillegg til jobben som siviløkonom, tar sminkeoppdrag - samt holder kurs og foredrag om sminke.

– Hva mener du med at folk ikke var så mottagelige?

– Det var mye som skjedde der inne, og som gjorde ting vanskelig. Jeg prøvde å ta avstand avstand når det dukket opp noe negativt. Jeg ville ikke forholde meg til baksnakking og drittslenging. Om vi hadde et problem ville jeg ta det opp i plenum, men det var det ikke mange som syntes at var så gøy. De mente det skapte dårlig stemning. Men jeg mener at det er det beste. Bli ferdig med det, sånn at det ikke ender i baksnakking. Sånn ble det der inne.

les også Her blir «Farmen»-deltageren døpt på TV: – Åpenbart ikke for sent

– Så hvilke problemer tok du opp?

– Jeg vil kanskje ikke si problemer, men utfordringer. Jeg opplevde at jeg ikke ble hørt, ble satt på forskjellige prosjekter - uten å få fullført. Jeg ble fratatt prosjekter også. Da ga jeg beskjed i plenum - jeg ville ikke gå direkte til storbonden og for å smiske, som veldig mange gjorde. Det ble dårlig stemning av det, jeg tror jeg hørte at jeg var en «byrde».

Det har, ifølge henne selv, ført til at hun ikke engang vil se noe mer på programmet hun deltar i.

– Det er rart å se seg selv på TV. Alle skal ha en mening om deg, alt fra lepper til hvordan du ser ut. Jeg ønsker å ta avstand fra det og alt som er rundt akkurat nå. Da tror jeg at jeg kan se på «Farme» med et helt annet syn. Akkurat nå må jeg bare fokusere på meg selv og ha det godt. Jeg må spare energien min til jobben min, og til å hjelpe andre mennesker.

BITTERT TAP: Den hjemsendte «Farmen»-deltageren var «knust» da avgjørelsen falt, og hun skjønte at hun måtte dra videre til sidekonkurransen «Torpet». Foto: Alex Iversen, TV 2

– Angrer du på at de ble med i «Farmen»?

– Nei, jeg angrer ikke. Det er en opplevelse jeg aldri ville vært foruten. Sånn sett har det vært fantastisk. Jeg tror alle trenger en «detox» som dette, sier hun til VG.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, er klar på at når «Farmen» blir klippet, er målet alltid å gjengi det som har skjedd på gården på en så korrekt måte som mulig.

– Vi filmer rundt 40 minutter for hvert minutt vi bruker i programmet, så det sier seg selv at mye av det som skjer på gården aldri kommer på TV. Vi mener Sanna har fått stor plass i programmene, spesielt gitt at det også var 13 andre deltagere sammen med henne på gården. Vi har vist at hun er interessert i gårdslivet, og at hun har prøvd seg på mange forskjellige oppgaver. Hun har også fått taletid til å fortelle hvordan hun, til tross for det harde arbeidet, ikke følte seg sett av blant annet storbonden i uke to, sier han til VG.

Publisert: 04.10.20 kl. 22:02

Les også