MUNNBIND: Hertuginne Kate på et besøk ved London Bridge Jobcentre i forrige uke, iført smittevern mot corona. Foto: Henry Nicholls / PA Wire

Slettet innhold i omstridt artikkel om hertuginne Kate

Kjendisbladet Tatler hevdet blant annet å vite bakgrunnen for det angivelig anstrengte forholdet mellom hertuginne Kate (38) og hertuginne Meghan (38).

Fire måneder etter at det britiske kongehuset gikk til det sjeldne skrittet å kommentere en artikkel, har bladet Tatler på sine nettsider valgt å fjerne deler av det opprinnelige innholdet.

Under tittelen «Catherine the Great» presenterte Tatler i mai en lang sak om hertuginnen – som til vanlig kalles Kate.

«Denne artikkelen inneholder flere unøyaktigheter og feilaktige fremstillinger, som ikke er forelagt Kensington Palace før publisering», lød det i den offisielle uttalelsen fra hoffet.

Nå melder Huffington Post og The Telegraph at flere avsnitt fra den opprinnelige artikkelen nylig er fjernet, blant annet de som gikk på at Kate skal ha vært rasende over ekstra arbeidsmengde etter at prins Harry og hertuginne Meghan trakk seg ut av kongehuset og flyttet utenlands.

«Dette er en redigert versjon av en artikkel som ble publisert digitalt 25. mai, og som sto på trykk i juli/august-papirutgaven», ble artikkelen oppdatert med i bunnen denne uken.

SVIGERINNER: Hertuginne Kate og hertuginne Meghan på tenniskamp på Wimbledon i juli 2019. Foto: Ben Curtis / AP

Også innhold som gikk på at Kates mor Carole Middleton (65) skal være «ekstremt snobbete», og at Kate er «altfor tynn», er slettet. Det samme er avsnitt som gikk på at Kates søster Pippa Middleton (37) oppfører seg «for kongelig».

Hverken hoffet eller Tatler har besvart andre mediers henvendelser om å kommentere utviklingen.

De omstridte opplysningene var i utgangspunktet basert på anonyme kilder, som bladet mente var «sikre».

I artikkelen hevdes det at Kate og svigerinnen Meghan før bryllupet til sistnevnte i 2018, kranglet om hvorvidt brudepikene skulle være iført nylonstrømper eller ikke. Kate og Williams datter Charlotte var blant brudepikene, og den da tre år gamle prinsessen skal i strid med brudens ønske, ha hatt på seg strømper. Dette finnes fortsatt i artikkelen.

Tatler sto i mai fast ved sin artikkel og hevdet at kongehuset var blitt forelagt muligheten til å kommentere innholdet – stikk i strid med hoffets uttalelser.

De kongelige i Storbritannia er vant med å være spaltestoff. Iblant går de også rettens vei, som prins Harry og hertuginne Meghan nylig har gjort, blant annet på grunn av en brevlekkasje. Hertuginne Kate har også tidligere gått til sak etter å ha blitt snikfotografert toppløs.

Publisert: 24.09.20 kl. 11:18

