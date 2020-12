ØYA: Øyafestivalen søkte om 14 millioner i corona-kompensasjon. Det får de også. Foto: Klaudia Lech

Øyafestivalen får 14 millioner i corona-kompensasjon – Piknik i Parken får 866.000

Festivalene har også søkt om corona-kompensasjon. Noen får hele summen de ønsket, andre måtte nøye seg med langt mindre.

Nå nettopp

Øyafestivalen søkte om 14 millioner. Det får de også. Men ikke alle er like heldige.

Behandlingen av norske artisters søknader om kompensasjon for tapt inntekt som følge av avlysninger i perioden mai-august, pågår nå i høyt tempo hos Norsk kulturråd. Dette gjelder også festivalene som måtte avlyses i sommer.

Øyafestivalen er en av landets største festivaler. Den arrangeres i Tøyenparken i Oslo hver august, og har holdt på siden 1999. I år ble den avlyst.

Men det ble også en rekke andre festivaler.

les også Må betale tilbake corona-kompensasjon: – Skammelig

Blomsterkraft, kjent som Piknik i Parken, er også en av Oslofestivalene. De søkte om 6,8 millioner kroner, men får kun 866.000 kroner.

Også Parkenfestivalen i Bodø får en sum langt lavere enn ønsket. De søkte om 9,8 millioner kroner, men må nøye seg med 430.000 kroner.

– Årsaken til den kraftige avkortningen for de to siste er at de har søkt på forventet budsjett, men det har vi avvist og i stedet beregnet kompensasjonen ut fra omsetningen siste tre år, skriver Thomas Hansen, seniorrådgiver i Kulturrådet, i en e-post til VG.

– Også Øyafestivalens kompensasjon er beregnet på den måten.

Publisert: 11.12.20 kl. 15:38

Les også

Mer om Festival Kulturrådet