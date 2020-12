VISER STØTTE: Karpe-duoen Magdi Ytreeide Abdelmaguid og Chirag Patel mener at Mustafa Hasan bør få bli i Norge. Foto: VG/NTB

Karpe om Mustafa: − Mer forvirret enn sint

Magdi Ytreeide Abdelmaguid og Chirag Rashmikant Patel, bedre kjent som Karpe, håper Mustafa Hasan får bli i Norge. – Vi håper at vi aldri trenger å måtte diskutere så opplagte saker igjen, sier Magdi.

Saken om Mustafa Hasan som har fått beskjed fra Utlendingsnemnda om at han ikke lenger får bli i Norge etter 13 år i landet, har skapt stort engasjement i sosiale medier.

Onsdag tok også Karpe til ordet på Instagram, med en støtteerklæring til Hasan.

– Jeg tror ikke Norge vil dette, og jeg tror de færreste nordmenn ser på dette som norske verdier, skriver rap-duoen på Instagram.

Til VG sier Magdi Ytreeide Abdelmaguid at innlegget ble skrevet i en frustrasjon over å ikke forstå.

– Jeg er foreløpig mer forvirret enn sint. Vi kaster ut en 18-åring som har vært her siden han var seks år for noe moren hans har gjort. Han arver straffen og han arver saksomkostningene. Er det overhodet noen i Norge som synes dette er logisk?, sier han.

FORVIRRET: Magdi og Chirag håper Mustafa og de få andre som er i tilsvarende situasjon får bli i Norge. Foto: Gitte Johannessen / NTB, Gitte Johannessen

Han sier han ikke kan forestille seg hva Mustafa føler om situasjonen.

– Han blir sendt til et land han ikke kjenner, og hovedargumentet er signaleffekten dette sender. Hele verden skal få med seg at Norge ikke er et attraktivt land å søke asyl i. Så vi ofrer Mustafa for å sende signalet. Som om ikke hver eneste unge nordmann med innvandrerbakgrunn får med seg det samme signalet.

Bakgrunnen for utsendelsen er at Utlendingsnemnda sier moren til Hasan oppga feilaktig nasjonalitet da de kom til Norge i 2008.

– Både Chirag og jeg håper selvfølgelig at Mustafa og de få andre som er i tilsvarende situasjon får bli, vi håper at vi aldri trenger å måtte diskutere så opplagte saker igjen og vi håper at folk snart skjønner at hver eneste innvandrings- og asylsak har en signaleffekt her hjemme også.

LETTET: Julia Lysgaard Shirazi forteller at Mustafa Hasan er lettet over at utreisefristen hans er utsatt. Foto: Xueqi Pang

Det var onsdag kveld Karpe publiserte innlegget på Instagram.

– Chirag og jeg snakket nettopp med Mustafa. Han er ekte. Han er norsk. Om to uker skal han deporteres. Jeg tror ikke Norge vil dette, og jeg tror de færreste nordmenn ser på dette som norske verdier, står det i innlegget.

Onsdag kom også nyheten om at politiet har gitt Mustafa Hasan (18) ny utreisefrist – den 18. januar.

I brevet fra politiet heter det at de ut ifra en helhetsvurdering har besluttet å utsette utreisefristen. Blant annet oppgir de som årsak at Hasan har dokumentert vanskeligheter med å skaffe reisedokument.

– Julen nærmer seg. Det har vært et kjipt år for veldig mange mennesker. La oss avslutte det med kjærlighet, og ikke med å deportere en gutt som har bodd her nesten hele livet.

JULEMIDDAG: Julia Lysgaard Shirazi på julemiddag med Mustafas lillesøster. Foto: Privat

Sier at Hasan er lettet

– Det reddet i hvert fall julen og nyttår, sier Julia Lysgaard Shirazi.

Hun er et aktivt medlem i en støttegruppe for Mustafa Hasan, og forteller at Hasan er lettet over utsettelsen.

– Det å kunne sende melding til rektoren hans, og fortelle til medelevene at de ikke trenger å ta en sørgelig avskjed med Hassan før jul, og at han kommer tilbake i januar, det betyr veldig mye, sier Shirazi.

Shirazi sier at det er et stort press å ha en utkastelsesdato over seg.

– Mustafa vil fortsette å samarbeide med politiet, og vi håper at politiet vil gjøre det samme, sier hun.