Bård Tufte Johansen om «Førstegangstjenesten»: – Fikk hetta for å ødelegge

Komiker Bård Tufte Johansen sier han var redd for å trekke ned nivået under innspillingen av «Førstegangstjenesten» og at Herman Flesvig har et «sjeldent talent».

Oppdatert nå nettopp

Tidligere i uken meldte NRK at over 1,3 millioner så to av de nye episodene i «Førstegangstjenesten» som ble sluppet forrige fredag. Denne fredagen slippes de fem gjenværende episodene.

I de nyeste episodene dukker et kjent ansikt opp i noen av scenene i den populære humorserien, nemlig komiker og «Nytt på nytt»-programleder Bård Tufte Johansen.

VG snakker med Johansen før episodeslippet fredag, som sier han er spent på å se resultatet.

– Når man blir spurt om å bli med Herman på et opptak så sier man ja, men så er man først og fremst redd for å ødelegge, sier Johansen til VG.

SPILLER MAMMA: Bård Tufte Johansen har rollen som mammaen til Herman Flesvigs karakter Tanja-Laila Gaup i «Førstegangstjenesten». Foto: Privat

Redd for å dra ned nivået

Selv om Johansen har vært regnet som Norges kanskje morsomste i 20 år, legger han ikke skjul på at han følte på press i forkant av innspillingen.

– Det hjelper ikke at man har vært med lenge, det skal jo fremdeles være morsomt, sier han og legger til:

– Som eldre komiker på settet til en ung stjerne, fikk jeg hetta for å ødelegge.

Han sier han var redd for å dra ned det skyhøye nivået på serien.

– Man kommer ikke inn full av selvtillit når noen har et så bra prosjekt, sier han.

PROGRAMLEDER: Bård Tufte Johansen er komiker og for mange kjent for å være programleder på «Nytt på nytt» på NRK, sammen med Pernille Sørensen og Johan Golden. Foto: Fredrik Solstad

– Enorme smerter

I serien spiller han moren til Flesvigs karakter Tanja-Laila Gaup, for mange kjent som den usensurerte jenta fra nord.

– Jeg har en teori om at han spurte meg fordi jeg ser ut som en grov og stygg utgave av seg selv, sier Johansen lattermildt.

Johansen sier at de to karakterene har mye til felles, inkludert den store nesen. Det mest krevende med innspillingen var å skulle få på seg nettopp denne.

– Det var en veldig slitsom prosess, vi satt to timer i sminken hver. Vi måtte ta sprit på huden for å få festet dem, og det var enorme smerter. Huden min var helt rød og flammet, sier han.

UEKTE NESE: Bård Tufte Johansen sier det var en slitsom prosess og at det var enorme smerte for å feste den uekte nesen til huden. Foto: Privat

Siden Flesvig og Johansen hadde en lang en slåss-scene, var målet å slåss uten at nesen falt av.

– Her var det ekstremt vanskelig, men det gikk, sier han.

– Som en rottweiler

Til tross for nervøsiteten i forkant av innspillingen hadde Johansen det fryktelig gøy på sett.

– Det må være den morsomste produksjonen å være statist i. Det var ikke alltid det gikk etter planen, og det var mye improvisasjon, sier han.

Han sier det er lenge siden han har ledd så mye på en innspilling, og at Flesvig var en fin motspiller.

– Hvis jeg sa noe som ikke var planlagt, var Herman åpen for å leke med det. Han er som en rottweiler: Du kan kaste ut et kjøttbein, så fillerister han det, sier han.

Johansen er imponert over innsatsen Flesvig har lagt ned i serien.

– Han har gått stuntmann kurs, så det var bare å sparke han lett, også flagret han i lufta, sier Johansen.

Han sier det er et tegn på Flesvig gjør jobben sin veldig nøye.

– Det står det stor respekt i. Han har et stort talent, men han jobber også veldig hardt.

– Et sjeldent talent

Johansen tror at den største forskjellen fra da han og Harald Eia slo gjennom for fullt i sin tid, er at det i dag er et mye større press.

– Det er et volum på tilbakemeldinger som ikke kan sammenlignes med da vi var 26 år.

Han klarer samtidig å se mye av seg selv i Flesvig.

– Men han er mye flinkere til å improvisere meg, toppnivået hans er utrolig høyt.

Han tror den unge komikeren har et stort potensial, og sammenligner han med den verdenskjente komikeren Jim Carrey.

– Mye av det han gjør er på internasjonalt nivå. Han er på en måte komikernes Erling Braut Haaland, sier han.

Som eldre komiker gleder det han at det har kommet inn en så ung og flink person i bransjen, og sier at det også er en glede for norsk kultur.

– Det er ikke så ofte et slikt talent kommer, og det kan være lenge til neste gang, sier han.

Publisert: 09.10.20 kl. 18:00 Oppdatert: 09.10.20 kl. 18:12

