Sofie Karlstad går hardt ut mot Fim-fellelse og VG: − Blir for dumt

På Instagram er Sofie Karlstad tydelig på at hun ikke tar Fim seriøst, selv etter to fellelser i fagutvalget.

Influencer Sofie Karlstad ble i forrige uke felt i Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim) etter en lettkledd reklamekampanje for betakaroten. VG omtalte saken mandag.

Mandag kveld tok influenceren til Instagram. Der går hun hardt ut mot både Fim og media.

– Jeg er litt lei av Fim i utgangspunktet. Jeg har alltid vært en person som legger ut mye kropp, som synes kropp er fantastisk og at man skal normalisere kropp, i stedet for å skjule den, sier hun i videoene.

Dette kom etter Karlstad ble felt i fagutvalget for å ha publisert en rekke bilder i bikini hvor hun poserer med en boks med selskapet Norismas kosttilskudd «Sunny Bears Betakaroten». Dette var andre gang Karlstad ble felt. Fim mener denne typen markedsføring skaper kroppspress.

– Jeg har aldri sett meningen med at vi skal «bodyshame» folk som når opp mot ideal-kroppen, eller kanskje har en kropp man selv skulle ønske man hadde, sier Karlstad i Instagram-videoene mandag kveld.

– Men nei, jeg synes bare det Fim holder på med blir for dumt.

Sekretariatsleder i Fim, Wenche Jacobsen, påpeker at Fim bare følger opp klager som kommer inn eksternt. I denne saken mente fagutvalget at Karlstads innlegg for betakaroten skaper kroppspress.

– Vi vil jobbe hardt for at denne typen markedsføring skal få konsekvenser. Det er flere annonsører som har vært med å etablere Fim, og effekten vil nok bli for noen at en del annonsører ikke ønsker å samarbeide med folk som får mange fellelser i Fim.

Karlstad uttrykker også skepsis rundt at VG og andre medier omtaler saken.

– Det blir for dumt å henge ut folk i media. Og det blir for dumt for media å skulle henge seg på. Som et så stort apparat her i Norge som vi bruker også når det gjelder også politikk. At en så viktig kanal skal henge seg på en sånn kultur med å henge ut folk, jeg vet ikke. Det fører bare til mye mer «bodyshaming», og at det skal ikke være greit å se ut som jeg gjør og legge det ut, sier hun i sitt Instagram-innlegg.

VG kontaktet Sofie Karlstad i anledning mandagens artikkel. Karlstad ville ikke svare på VGs spørsmål som gikk ut på hvorvidt hun mener det var en riktig vurdering av Fim å felle henne, om hun er enig i at egen markedsføring kan føre til kroppspress eller om hun kommer til å endre markedsføringingsstrategi i fremtiden.

Kritiserer media

Men tirsdag, etter hun snakket om saken på Instagram, svarte Karlstad på VGs nye spørsmål.

– Du sier det blir for dumt at media skal henge seg på saker som dette. Synes ikke du temaet kroppspress og din egen bransje er seriøst nok til å bli omtalt i media?

– Jeg ser på kroppspress som ett problem, men et problem man må løse med å lære folk at alle ser ulike ut og at alle er fine. Vi er på vei mot endring når det kommer til modeller i reklame, på TV og catwalks. Men også filmer og media har en vei å gå. Jeg synes også at det er pussig at kanaler som taper millioner på oss influencere sier seg enig i å bekjempe kroppspress, for så å henge oss ut, slik at vi skal miste kredibilitet, skriver Karlstad i en SMS til VG.

Atle Jørstad Wergeland, seksjonsleder i VG Rampelys, svarer følgende:

– Fim består av mediebedrifter, annonsører og influencere selv. I sin gjennomgang slår de fast at posten til Karlstad bryter retningslinjene. Når VG lager en sak på dette, er det ikke å henge ut noen - det er relevant, kritisk journalistikk. Både Karlstad og selskapet bak produktet har fått rikelig med tid til å gi oss sitt syn på saken, sier Wergeland og legger til:

– Influencere har stor påvirkningskraft på sine unge følgere. Og både følgerne - og influencerne selv - fortjener at influencerne blir tatt på alvor i form av kritiske spørsmål og kritisk journalistikk. Slik kan vi få svar på hvilke vurderinger som ligger til grunn for det de deler.

Karlstad mener også noe av VGs journalistikk bidrar til kroppspress.

– VG selv reklamerer over 100 ganger i året på hva som er den beste mulige måten å gå fortest ned i vekt. Her søker man til en gruppe som skal føle at de skal gå ned i vekt. Tar VG samfunnsansvaret og synes dette er måten å gå på, så må også VG reklamere med omhu. De kan ikke reklamere for samme eller verre ting som de henger oss influencere ut for.

– Løpende diskusjoner

I sin SMS legger Karlstad ved en rekke skjermbilder av fronten på vg.no som hun mener skaper kroppspress. Flere av disse sakene er artikler av VG+.

Seksjonsleder på VG+, Beate Koren, svarer følgende på Karlstads kritikk:

– Karlstad påpeker noe som selvsagt er helt riktig: VG og mediene har også et ansvar for ikke å skape et usunt kroppspress. Samtidig er overvekt et stort samfunnsproblem og sunn livsstil noe mange av våre lesere ønsker å motiveres til. Derfor lager vi med jevne mellomrom journalistikk på både trening, livsstil og vektreduksjon, sier Koren.

Hun sier VG skriver artikler med faglige råd, ny forskning og bruker flere kilder med kompetanse på feltet. Ekspertene advarer ofte mot slanking, og gir råd til varig livsstilsendring, sier Koren.

– Et eksempel på dette er saken om overvekt for kvinner i overgangsalderen, som det vises til. Vi har hele tiden løpende diskusjoner om bildebruk og signaleffekt, for vi vet at det er en risiko for å trå feil.

Karlstad synes det virker som VG poster disse sakene for egen vinning.

– Kroppspress er selvfølgelig noe media burde omtale. Men der kanskje litt klønete å skylde på noen, om disse artiklene er noe som treffer deg mens du leser en sak om kroppspress!

– Men du sier du vil normalisere kropper, at alle skal kunne vise kroppen sin, også de som når opp mot «idealet». Er det da greit å bruke kropp, uansett type, når det gjelder markedsføring og reklame for kosttilskudd?

– Jeg tar kritikk på noe og vil ikke bruke kropp for å selge noe. Men jeg mener at når profilen min er såpass preget av kroppspositivitet og min mentalitet er at kropp er helt naturlig både i innlegg som er reklame og ikke, så ville det sett veldig rart ut dersom jeg kledde på meg i en sammenheng med en betakaroten-reklame.

