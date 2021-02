KARIKERT: Steinar Klouman Hallert har hovedrollen i «Sigurd fåkke pult»: – Karikert versjon av meg selv, sier han. Foto: Discovery+/Kanal 5

Voldtekt i TV-serien «Sigurd fåkke pult»: − Vanskelig å snakke om

– Det er typisk menn å gi «high five» og si «dritkult». Vi nekter å tro at menn kan bli voldtatt, sier incel-forfatter Lasse Josephsen.

Av Maria Støre

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er en spennende tematikk, som har vært i vinden veldig lenge. Begrepet «incel» (menn i «ufrivillig sølibat», red.anm.) er ofte forbundet med dramatiske dokumentarer, voldsomme YouTube-klipp og skumle tall i avisene. Men hvem er folka bak begrepet?

Det sier Steinar Klouman Hallert, hovedrolleinnehaveren i «Sigurd fåkke pult». Han har vært med på å skape denne karakteren Sigurd, som i sesong to fortsatt er jomfru, ganske utenfor og litt sint. Sigurd er incel.

– Til tross for voldsom bitterhet på nett, er jo majoriteten av denne «bevegelsen» bestående av oppegående mennesker, fortsetter Hallert.

les også TV-anmeldelse «Sigurd fåkke pult»: Hvite menn som pusher 20

– Det er gutter som stort sett sitter bak PC-en, som onanerer mye, spiller dataspill og er sure. Vi tenkte det kunne vært gøy å lage en fortelling om en av disse karakterene, men uten å gjøre fortellingen så dramatisk som mediene kanskje skal ha den til å være.

Menn som blir voldtatt: – Vanskelig å snakke om

I andre sesong ender Sigurd opp fordrukken og bevisstløs på en fest, og våkner av at han tilsynelatende har blitt voldtatt av en kvinne.

– Er den situasjonen annerledes for kvinner og menn?

– Ja, det føler jeg. Det handler om hvordan man snakker om det. Vi oppdaget i begynnelsen av prosessen med å lage andre sesong at flere i ganske nær omgangskrets har opplevd lignende situasjoner, sier Hallert.

les også Sterke «Rådebank»-scener vekker reaksjoner

Han forklarer at historien om Sigurds voldtekt er tatt fra en hel spesifikk situasjon som «en felles bekjent» hadde opplevd.

– Jeg synes det var påfallende hvor mange bare i min egen omgangskrets som har vært i gråsonesituasjoner – kvinner også selvsagt – men hvor mange menn det var. Det er nok mer vanlig enn man skulle tro.

Ifølge politiets oversikt over voldtekt i Norge for 2019, kommer det frem at det ble anmeldt 1991 voldtekter det året. 1695 stykker var unike anmeldte. 98 prosent av de anmeldte var menn eller gutter, og 2 prosent var kvinner eller jenter.

les også TV-anmeldelse «Sigurd fåkke pult»: Hvite menn som pusher 20

– Vi opplevde faktisk at det er en del menn ser tilbake på å ha blitt voldtatt som en komisk situasjon. Det skal man selvfølgelig også få lov til å føle, men man skal nok være veldig forsiktig med å ikke undergrave tematikken, forteller skuespilleren.

Hallert ble i diskusjoner med venner og bekjente overrasker over hvor mange meninger folk hadde om hvordan man skal håndtere voldtekt, uten at noen egentlig visste svaret.

– Derfor ble det interessant å utforske i utgangspunktet. Det er rett og slett vanskelig å snakke om. Til tross for at serien er en komedie, så mener jeg det skal det være rom for å ta tak i sånn type tematikk også.

– Vi nekter å tro at menn kan bli voldtatt

Lasse Josephsen er utdannet journalist og skriver i disse dager en bok om incels. I et intervju med Erlik står det at han selv en gang var en sint, ung mann.

– Det er typisk menn å gi «high five» og si «dritkult». Vi nekter å tro at menn kan bli voldtatt, men så har vi hørt om menn som genuint sliter med å ha blitt voldtatt, sier Josephsen til VG, og legger til:

– Vi greier ikke snakke om det uten å fnise eller fordømme. At den problematikken dukker opp i «Sigurd fåkke pult» er ganske kult. Jeg kjenner gutter som har våknet opp av at en jente har holdt på med dem, men ingen har reagert noe særlig.

FRA SERIEN: Sigurd blir skikkelig beruset på en fest første episode av «Sigurd fåkke pult». Når han våkner dagen etter, har noen hatt samleie med ham. Foto: Discovery+/Kanal 5

– Hvorfor har det seg sånn?

– For veldig mange gutter, hvis man kommer i en gutta-type-gjeng, er sex noe man skal være mester i. Alle gutter vil være olympiske mestre i sex, og det å ikke ha sex er å legge på seg en slags betarolle i det større bildet, sier Josephsen.

Flere menn begynner å bli komfortable med å være mer aseksuelle, tror han. Samtidig tror han mange er usikre på egen maskulinitet etter hvert som mannsrollen har endret seg.

SKRIVER BOK: Lasse Josephsen skriver bok om incel. Han synes tematikken i «Sigurd fåkke pult» er viktig og interessant. Foto: Privat

les også Står bak «Rådebank»-låt: – Sykt mange tilbakemeldinger

Han sier at noen unge menn, spesielt incels, tror de må være seksuelle maskiner, slåsskjemper og muskelberg, og helst lese noe macho filosofi, for å være ordentlig menn.

– Ja, du skal være en alfa.

– Men handler det så mye om å være macho da? Handler det ikke også om et behov for nærhet?

– Det er akkurat det. Hvis du ser gjennom det macho sløret, er det bare en baby som roper om hjelp og nærhet. Det er nok mye skuespill. De tør ikke helt å være ærlig om hva de faktisk er ute etter, som ofte er mer enn sex også.

– Handler om mentale problemer, raseri og bitterhet

– Hvordan kan man komme seg videre?

– Det er vrient. Hvis man går uten å få pult i lengre perioder, kan man begynne å lure på hvordan i all verden man skal få det til. Hvis man aldri har pult, og er i 20–30-årene, blir det nesten helt umulig. Da er man langt unna å mestre dette sosiale spillet. Det er helt klart vrient å gå inn i et spill man ikke skjønner i utgangspunktet, hvert fall hvis man bare gjør det for å miste jomfrudommen.

Josephsen ser mange menn som er ordentlig misfornøyde i forskjellige nettforum. Til og med hos de mer moderate finner man usunne holdninger, mener han.

– Er vi flinke nok til å ta menn på alvor?

– Jeg synes ikke det. Disse giftige holdningene, de må vi noen ganger prøve å se forbi. Det handler om mentale problemer, raseri og bitterhet. Vi tar det ikke ordentlig på alvor. Nå begynner det kanskje å forandre seg, nå ser jeg flere og flere feminister blant annet engasjere seg i dette problemet for menn.

Å være mann

Men Sigurd har ikke blitt ordentlig sint. Han har et par venner, Mads (Erlend Mørch) og Tuva (Eline Grødal). Der slipper han ikke helt til. Plutselig lar han dem bestemme hva han selv skal føle om voldtekten.

– Hvordan synes du mannskulturen er? Går det greit å prate om ting?

– Jeg så intervjuet med «Rådebank»-stjernen, Sjur Vatne Brean, og jeg stiller meg bak det han sier. Men utover det tror jeg at jeg er i et ganske lite og åpent miljø, der man snakker om det meste. Jeg er heldig som har venner som også er åpne og lyttende, forteller Hallert, og avslutter:

– Det tror jeg det er en del menn som ikke har. Sånn som Sigurd-typen, som ikke har et stort nettverk rundt seg, som i utgangspunktet sliter og har det vanskelig med å like seg selv, da er det nok vanskelig å være åpen – da vil man ikke skille seg ut.