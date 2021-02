RISIKERER FENGSEL: Realitykjendis Melina Johnsen er siktet for flere lovbrudd fra samme natt i august i fjor. Hun erkjenner straffskyld. Foto: Mattis Sandblad

Melina Johnsens advokat: Påtalemyndigheten ber om 100 dager fengsel

Realitykjendis Melina Johnsen (25) har tidligere innrømmet straffskyld for blant annet ruskjøring, kjøring uten førerkort og kroppskrenkelse.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Nå nettopp

Tirsdag må Johnsen (25) møte i Oslo tingrett, etter å ha erkjent straffskyld for en rekke forhold som fant sted natt til søndag 23. august i fjor.

Johnsen er blant annet kjent fra kjent fra realityserier som «Ex on the Beach» og «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis».

SE OGSÅ: Melina Johnsen innrømmer straffskyld for ruskjøring, kjøring uten førerkort og kroppskrenkelse.

Nå opplyser Johnsens forsvarer, Cecilie Nakstad, at påtalemyndigheten har foreslått en straff på 100 dager ubetinget fengsel.

– I retten kommer jeg til å komme med mine synspunkter til påtalemyndighetens forslag, svarer hun på spørsmålet om hun er enig i forslaget.

Saken føres som en tilståelsessak, noe som medfører at Johnsen skal få strafferabatt.

– Hvor mye strafferabatt man får varierer fra sak til sak. Normalt vil det være mellom ti og tretti prosent.

Det har ikke lykkes VG å få en kommentar fra politiadvokat i saken, Joacim Paulsen.

Sparket en mann i skrittet

Forholdene Johnsen er siktet for er etter hendelser som skjedde 23. august i fjor.

Ved 02.20-tiden sparket hun en mann i skrittet inne på et gatekjøkken i Oslo.

En time senere satt hun bak rattet på en Porsche Cayenne mens hun var påvirket av rusmidler. Hun kjørte uten gyldig førerkort, og unnlot å stanse for politiet til tross for at det var gitt tegn om å stanse ved bruk av både blålys og sirene.

– Hun angrer veldig og kommer til å ta den straffen hun får, og hun kommer aldri til å gjøre noe lignede igjen, uttalte advokat Nakstad i januar.

Hun har tidligere uttalt at rettspraksis tilsier en fengselsstraff mellom 30 til 100 dager.

les også «Paradise Hotel»-Carl Aksel tiltalt for millionbedragerier

Ifølge Norges Domstoler er en tilståelsesdom en forenklet fremgangsmåte hvor straffesaken avgjøres uten tiltalebeslutning og hovedforhandling.

En tilståelsessak behandles av kun én dommer. I tillegg er ett rettsvitne, siktede, og eventuelt siktedes forsvarer til stede.

Det er vanligvis ingen vitner i slike saker, og det er siktede som forklarer seg om de straffbare forhold. Siktede får også lov til å kommentere aktors forslag til straff.