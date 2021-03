SoMe-KJENDIS: Anna Rasmussen, her under et intervju med VG for et par år siden. Foto: LINE MØLLER, VG

Anna Rasmussen røper navnet på babyen

Influenseren (24) forteller samtidig at hun ikke er redd for å føde alene.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

«Jeg gleder meg såå masse til å holde lille Nicholas i armene mine om ikke lenge», skriver Rasmussen på Instagram.

Rasmussen forteller til VG at hun velger å dele navnet nå, fordi det føles naturlig.

– Vi har selv blitt vant til navnet, og nå er det ikke lenge igjen før han kommer. Vi har hatt tre navn til som vi har vurdert, og derfor har det ikke valget føltes helt endelig før nå. Jeg var også på 3D ultralyd nylig og fikk sett ham. Da, og da følte jeg at navnet passet fint, sier hun.

– Nicholas er jo et gresk navn, ikke at det har noen stor betydning for meg, men det er jo fint at min greske familie også klarer å uttale det. I tilleggeg synes også det er noe fint med noe som ikke «alle» heter. Også passer det veldig fint inn med resten av flokken også, mener 24-åringen

Terminen er nært forestående, men Rasmussen er ikke spesielt redd for å måtte ligge på fødestuen uten ektemannen, Jan Lossius.

«Jeg må si meg overraskende avslappet til situasjonen. Jeg ønsker selvsagt Jan til stede både før, etter og under fødsel, men kjenner likevel på en ro på at jeg skal klare den jobben alene. Å føde er noe tusenvis av kvinner gjør verden over hver eneste dag, og jeg er en av de som er så heldig som får føde i et land som Norge», skriver hun videre.

Rasmussen røpet kjønnet på barnet i magen 17. januar.

«Vi venter enda en liten gutt i flokken, noe som passer meg helt utmerket da gutte-mamma rollen kommer mer naturlig for meg!», skrev hun.

Alle som følger Rasmussen på Instagram har fått med seg at 24-åringen har et krevende svangerskap denne gangen.

– Jeg har vel ikke visst hvor fine svangerskapene har vært tidligere, før jeg fikk oppleve noe helt annet. Det handler nok også om at hverdagen nå går ut på å være mamma til tre barn, noe som er utfordrende nok i seg selv, om man ikke skal være i dårlig form samtidig.