KJENDISPAR: John Carew og Pernille Juvodden, her avbildet i Oslo i fjor sommer. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Pernille Juvodden, John Carews kjæreste, har født

Parets datter har ankommet.

Det bekrefter Pernille Juvodden selv på Instagram søndag kveld.

Her forteller hun at barnet kom til verden den 26. mars, to dager før hun søndag selv fylte 25, og at fødselen ble satt i gang. Carew var med på selve fødselen.

– Selv om jeg måtte være uten partner mesteparten av tiden følte jeg det aldri sånn. Jeg kan ikke takke de FANTASTISKE menneskene som jobber på fødeavdelingen på Ullevål sykehus nok for den sinnsykt gode jobben de gjorde for at jeg skulle føle meg trygg og tatt vare på, skriver Juvodden.

Smittet og høygravid

Det ble en mer dramatisk opptakt til fødselen enn det den nybakte moren (24) hadde sett for seg. 17. mars, fem dager etter at hun meldte at hun var i uke 39, kunne Juvodden opplyse sine 12.000 følgere på Instagram at hun hadde var smittet av corona.

«Jeg er knust av tanken på at jeg nå kanskje må føde alene», skrev influenceren, som samtidig meldte at hun følte seg «relativt fin» og at hun hadde energi.

Dagen etter kom hun med ny oppdatering om at hun skulle få ha med seg John Carew (41) på fødestuen, vel å merke om han holdt seg frisk. Han var nemlig ikke smittet.

VG har fått oppløyst av Carew at han hadde testet seg to ganger, og at begge prøvene var negative.

Både Juvodden og Carew delte dette bildet i midten av mars:

Det har vært kjent fra tidligere at paret ventet en jente. Barnet er det første for Juvodden, men Carew har en sønn på 17 år fra før.

I slutten av februar skrev Juvodden på Instagram at hun føler seg så heldig som får bære frem «sitt egenproduserte lille menneske».

«Jeg føler meg plutselig meeeega-gravid», opplyste hun og kunne samtidig fortelle at støttestrømper var tingen, og at hun fikk drahjelp opp av sengen fra kjæresten.

«Det merkes godt at lille bebbis tar opp stor plass i magen og vokser raskt.»

– Den fineste mannen

På julaften hyllet Juvodden samboeren:

«Jeg venter et barn med mannen jeg vil dele livet med, og jeg er så utrolig takknemlig for at det er nettopp ham som skal bli pappaen til datteren min. Den morsomste, mest omsorgsfulle og fineste mannen jeg vet om».

INFLUENCER: Pernille Juvodden er motebevisst og har tidligere delt sine beste stiltips med MinMote. Foto: PRIVAT

Da VG intervjuet Carew i februar om at han hadde fått Twitter-kontoen hacket, sa han muntert om den nært forestående familieforøkelsen:

– Oppe i alt hackestresset er det en veldig fin trøst.

Nyheten om at han og Juvodden er et par, ble kjent i mai i fjor. I oktober i fjor kunngjorde de at de venter sitt første barn sammen. Carew har en sønn fra før.

Juvodden, som også er modell, har gjennom svangerskapet delt mange bilder, som dette av kjæresten som kysser den voksende magen: