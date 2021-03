REALITYKJENDIS: Melina Johnsen, her under et intervju med VG i 2018. Foto: Mattis Sandblad

Melina Johnsen dømt til fengsel i 90 dager

Realitykjendis Melina Johnsen (25) er dømt til 90 dager i fengsel og må betale en bot på 45.000.

Publisert:

Melina Johnsen erkjente i januar straffskyld for blant annet ruskjøring, kjøring uten førerkort og kroppskrenkelse.

Tirsdag fikk Johnsen dommen:

Hun er dømt til 90 dager i fengsel og må betale en bot på 45.000. I tillegg får hun en sperrefrist på fire år på å ta førerkort.

Johnsen oppga at hun tjener mellom 30.000 til 50.000 per måned, som er det retten baserer størrelsen på boten på.

Retten karakteriserte kjøreturen som svært uansvarlig og hensynsløs, og anslo det som heldig at kjæreturen endte uten uhell.

Det er usikkert om Johnsen kommer til å anke straffeutmålingen.

– Handlet i sinne og panikk

Melina Johnsen møtte i retten sammen med sin advokat Cecilie Nakstad.

Når dommeren leste opp de fem siktelsespunktene erkjente hun seg skyldig på alle punkter.

Ettersom dette er en tilståelsessak, måtte Johnsen forklare seg. Hun startet med å forklare seg om siktelsespunket som omhandler kroppskrenkelse.

Johnsen er blant annet siktet for å sparket en mann i skrittet på et gatekjøkken i Oslo i 02.20-tiden 23. august i fjor. Politiet har en video av hendelsen.

Hun fortalte at det oppstod en slåsskamp hvor noen venner av henne var involvert.

– Av reaksjon løp jeg ut og blandet meg, jeg handlet i sinne og panikk. Så jeg dyttet og sparket, sa hun.

– Tok et dumt valg

Dommeren stilte en rekke spørsmål vedrørende kjøreturen.

– Jeg tok et dumt valg. Lekte kul, om jeg kan si det sånn. Så vi kjørte rundt, forklarte Johnsen.

Kjøreturen skjedde en times tid etter hendelsen på gatekjøkkenet. Forut av dette hadde hun vært på fest.

– Jeg så aldri helt på speedometeret, det var jo fort, svarer hun på spørsmålet om hvilken fart hun holdt gjennom turen.

På spørsmål om hva hun hadde inntatt svarte Johnsen at hun hadde drukket noen enheter og tatt noen striper med kokain.

– Jeg var jo påvirket, jeg var jo det. Og når jeg så politiet handlet jeg vel i panikk.

– Bullshit

Under deler av kjøreturen var det en passasjer i bilen. VG har tidligere skrevet at han skal ha tatt seg ut av bilen da han ikke ønsket sitte på mer, og fått lettere skader.

Johnsen sa i retten at hun husket at passasjeren hoppet ut av bilen.

– Han har sagt at han prøvde å stoppe meg, som er bullshit. Han bare hoppet ut, og det er fordi han ikke ville bli tatt av politiet.

Forsvarer Nakstad ba Johnsen fortelle om hvordan hun hadde det da disse hendelsene fant sted i fjor.

– På den tiden var jeg i et drittmiljø, det var et overfladisk miljø, med veldig mange mennesker som doper seg mye. Så det var en veldig dårlig boble. Det var ikke bra, man tar dårlig valg. Jeg har tatt avstand fra alle vennene jeg hadde, og flyttet nærmere familien min.

Hun forklarte at hun i ettertid har fått en «wake up call».

– Dette er ikke greit, at det har gått så langt. Det har ikke vært noe gøy å leve med. Jeg angrer veldig på det jeg har gjort.

Ber om 100 dager fengsel

Påtalemyndigheten ba om 100 dager ubetinget fengsel for Johnsen.

– Jeg synes det er alt for strengt, sa Johnsen.

Nakstad kom i retten med sine synspunkter til påtalemyndighetens forslag.

– Jeg mener at utgangspunktet påtalemyndigheten har lagt seg på er vesentlig for streng, samt at jeg mener tilståelsesrabatten bør være noe høyere. De har lagt seg på 15 prosent, jeg mener det bør være på 20 prosent, sa Nakstad.

Saken ble ført som en tilståelsessak, noe som medfører at Johnsen skal få strafferabatt.

Nakstad sa at siktelsespunktet som omhandler kroppskrenkelsen burde få minimal betydning for straffeutmålingen.

– Hun blander seg inn på slutten, fordi hun oppfatter det slik at vennen hennes blir angrepet.

Retten har fått sett en video av hendelsen fra gatekjøkkenet. Nakstad sier det knapt nok ser ut til at mannen Johnsen sparker får en reaksjon.

Forholdene Johnsen er siktet for er etter disse hendelsene 23. august i fjor:

Ved 02.20-tiden sparket hun en mann i skrittet inne på et gatekjøkken i Oslo.

En time senere satt hun bak rattet på en Porsche Cayenne. Hun kjørte i høy hastighet, og var påvirket av alkohol og kokain.

Hun unnlot å stanse for politiet gjentatte ganger, til tross for at det var gitt tegn om å stanse ved bruk av blålys og sirene.

Hun førte personbilen til tross for at hun ikke hadde gyldig førerkort.

Johnsen er blant annet kjent fra kjent fra realityserier som «Ex on the Beach» og «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis». I 2019 vant hun gullrute for «beste deltager».