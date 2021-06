Nå skal Lame lære engelsk Han mistet jobben da pandemien brøt ut. Det ble starten på et eventyr for Khaby Lame fra Italia. Nå har han egen agent og muligheter til å tjene store summer. Håvar Bremer Av Publisert 04. juni, kl. 09:51 Khaby Lame/TikTok Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

21-åringens historie er litt annerledes de tre andre som er foran han på listen over verdens største tiktokere. Lame er født i Senegal og kom til Italia med foreldrene sine da han var ett år. Familien flyttet til i en kommunal bolig i Chivasso (bildet) utenfor Torino nord i landet.

Han forteller om en lykkelig oppvekst i et nylig intervju med tpi.it. På gårdsplassen var det alltid mange barn med bakgrunn forskjellige land og kulturer. – Vi har alltid hjulpet hverandre, det var et spesielt bånd, sier han.

De siste årene har faren vært uten jobb og moren hjemmeværende, forteller han. Ting ble vanskelig da også Lame mistet jobben som kontrollør i en luftfilterfabrikk i mars i fjor.

Foreldrene var bekymret i tiden som fulgte. - De sa: «Hvorfor sender du ikke ut CV-er i stedet for å lage videoer?». 15. mars 2020 la han ut sin første TikTok-video. Men forsøkene på humor traff ikke helt, før det tok helt av.

– Jeg liker å få folk til å le

Lame la ut denne for en uke siden. Nå ha tallet stedet med ytterligere 10 millioner. Foto: Khaby Lame/TikTok

I mars hadde Lame opparbeidet seg to millioner følgere. Noen uker senere er tallet 65 millioner. Hva skjedde?

– Jeg tror mye av suksessen hans ligger i kvaliteten på hver enkelt TikTok han poster. Alle videoene fungerer som en god sketsj i seg selv. Først ser seeren noe velkjent, for så å se Khaby plukke det fra hverandre å gjøre narr av det, sier Oskar Westerlin (22) til VG. Han har selv gjort det stort på TikTok her i landet.

Westerlin jobber for tiden i Spårtsklubben på VGTV. Foto: VGTV

Khaby Lame traff blink da han tok utgangspunkt i allerede populære videoer og gjorde sin egen tolkning av dem. Tallene skjøt fart, og nå er han kjendis i hjemlandet. Instagram-kontoen hans teller nesten 20 millioner følgere.

Denne TikTok-videoen han la ut 3. mai har over 220 millioner visninger:

Manager

Han er nå tilknyttet kjendismanageren Alessandro Riggio, som skal sørge for at Lame utnytter merkevaren sin på best mulig måte.

– Det er ansiktet hans som fungerer. Selv Mr. Bean får deg ikke til å le så mye, sier Riggo til. tpi.tv.

Lame har ennå ikke begynt med annonserte innlegg. Hvis kan gjør det, kan han vente seg å få opptil 190.000 kroner per sponsede TikTok-post, ifølge Celebs Life Reel. På Instagram trolig mer.

Her er Lame sammen med Riggo og fotballegenden Alessandro Del Piero:

Engelsk

Lame forteller at han drømmer om å dra til USA, og at han har kontakt med flere store navn, blant dem Will Smith. Men det kan by på utfordringer rundt visum, da Lame ikke har italiensk statsborgerskap. I tillegg er det noen språkutfordringer.

– Jeg snakker ikke engelsk! Men nå begynner jeg å lære.

Lame sier aldri noe i videoene han lager. Manageren hans mener det er en suksessoppskrift og gjør innholdet internasjonalt.

– Jeg liker å få folk til å le, sier 21-åringen.

Lager det selv

Lame forteller i intervjuet med tpi.it at han selv har kommet opp med alle ideene og står for produksjonen på egen hånd. Men innspillene fra fans og andre aktører strømmer på.

– Etter man har sett noen TikToks, begynner man å like den sære karakteren hans mer og mer. Han snakker aldri, og gjør bare akkurat den ene tingen. Denne mystikken tror jeg gjør seeren nysgjerrig, sier Westerlin.

Stopper suksessen?

Det er ikke uvanlig å oppleve suksess på TikTok og at følgere strømmer på. Men steget opp i den øverste stjernehimmelen er stort. Det ser ut som Lame har tatt steget, men er kan kommet for å bli?

– Han har i hvert fall nok av videoer å parodiere på nettet. Men det er veldig vanskelig å si om folk alltid kommer til å synes det er like morsomt . Kanskje de går lei, eller at noen andre begynner å gjøre noe av det samme og dermed gir han konkurranse. Det blir spennende å se, sier Westerlin.