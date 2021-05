I RETTEN: Carl Aksel Jansen møter i retten, tiltalt for bedrageri og hvitvasking. Foto: Trond Solberg

«Paradise»-Carl Aksel i retten: Ble truet av østeuropeere etter salg av falsk klokke

Etter at han hadde solgt en falsk Rolex-klokke til et østeuropeisk miljø, måtte Carl Aksel Jansen ha penger raskt. Løsningen ble forbrukslån på en kompis.

Den tidligere realitystjernen Carl Aksel Jansen, som tirsdag erkjente straffskyld for 29 av 33 punkter i tiltalen, og delvis straffskyld for de siste fire, fortsetter onsdag sin forklaring.

Han er tiltalt for grovt bedrageri, hvitvasking og kjøring i ruspåvirket tilstand.

Falsk Rolex-klokke

Onsdag forklarte han seg om en av personene som tiltalepunktene gjelder.

Det var denne saken som utløste den større etterforskningen av det systematiske lånebedrageriet.

Jansen fortalte at den aktuelle mannen var en han en rekke ganger hadde møtt på fester. I mars 2019 skal mannen ha oppsøkt Jansen med en Rolex-klokke som han ville selge.

– Jeg kjøpte klokka, cashet klokka og så ble det et helvete, sier han i retten.

Han ville selge den videre med avkastning. Han forklarer at han solgte den til østeuropeere som handler i klokkemarkedet.

Siden skal de ha troppet opp på døra til Jansen, fortalte at klokken var falsk og påla ham en bot på 350.000 eller 400.000 kroner med et par timers frist, ifølge den tidligere «Paradise Hotel»-deltageren.

– Det var ordentlig reelt farlig. Det er ikke folk du leker med, sier han i retten.

Tok opp forbrukslån for å betale bot

Jansen forteller at han gikk tilbake til mannen som hadde solgt ham klokken i første omgang. Denne mannen ga ham 150.000 kroner som han hadde på konto.

Sammen ble de enige om å ta opp forbrukslån på et par hundre tusen for å dekke inn resten av boten, ifølge Jansens forklaring. For å gjennomføre dette ga han fra seg opplysninger, lønnsslipp og annen informasjon for å ta opp lån.

Dette ble ifølge Jansen gitt videre til en av de andre mennene som står tiltalt i saken. Jansen fremholder at han deretter tok opp lån på over 1,1 millioner kroner, et beløp langt over det som var avtalt.

Det hele endte med at mannen som solgte Jansen klokken, anmeldte forholdet til politiet.

I rettens første dag forklarte Jansen seg om en rekke forhold, deriblant hvordan han hadde møtt en av de andre tiltalte i bedragerisaken på utestedet Heidi i Oslo. Da han fikk høre ideen om å ta opp forbrukslån i andre personers navn, mente han på det tidspunktet at det var en god måte å skaffe penger til stoff.

Han forklarte at han gjennom en årrekke har misbrukt flere ulike rusmidler, og at han måtte ty til kriminelle metoder for å finansiere forbruket. Han betegnet seg selv som uempatisk og manipulerende, og gjentok flere ganger at han angrer på sine handlinger.