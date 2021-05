I RETTEN: Carl Aksel Jansen møter i retten, tiltalt for bedrageri og hvitvasking. Foto: Trond Solberg

Carl Aksel forteller i retten at han hadde med piller på «Paradise Hotel»

Den tidligere realitystjernen forteller at han var ruset under innspillingen av «Paradise Hotel» i 2018.

– Når jeg var var på «Paradise» for første gang i 2016, gikk det for så vidt greit, men jeg hadde begynt å spise piller da også. Og ruse meg mye på kokain, men ikke i nærheten av hva jeg har gjort de siste årene, , sa Carl Aksel i Oslo tingrett.

– På det tidspunktet, da du var der andre gangen, hvordan var situasjonen din da, opp mot rus? spurte aktor.

– Da var situasjonen mye verre i forhold til piller i hvert fall. Da hadde jeg med meg piller nedover der og ruset meg mens jeg var på TV.

– Var det mulig?

– Nei, egentlig ikke.

Siste deltakelsen hans var han der i tre uker, forklarte han.

– Jeg hadde med meg til å klare meg ut perioden. Ikke kokain, men piller.

– Det la du til grunn at man kunne gjøre selv om man var på TV?

– Det er absolutt ikke lov. Det er ingen som gjør sånn, bortsett fra en rusavhengig som meg.

– Jeg spør egentlig om det var mulig. Jeg forstår såpas at man er relativt overvåket når du er med på det programmet.

– Ja du er jo det, men du får tid til å ta morgenmedisinen når du står opp og pusser tenner.

Jansen deltok i TV-programmet i 2016. Da kom han til finalen. I 2018 var han blant de første som røk ut.

VG har vært i kontakt med TV 3. Kanalen har gitt beskjed om at de vil komme med en kommentar.

Erkjenner straffskyld på 29 punkter

Den tidligere realitystjernen Carl Aksel Jansen, som tirsdag erkjente straffskyld for 29 av 33 punkter i tiltalen, og delvis straffskyld for de siste fire, fortsetter onsdag sin forklaring.

Han er tiltalt for grovt bedrageri, hvitvasking og kjøring i ruspåvirket tilstand.

Bakgrunnen for informasjonen i retten angående hans deltagelse i «Paradise Hotel», var at han ble spurt om sitt rusmisbruk.

– Helst ville jeg sniffe 5 gram kokain hver dag, forklarte Jansen i rettens andre dag. I tillegg brukte han hasj og tabletter for å ruse seg. Anslagsvis kostet rusmidlene mellom 5000 og 6000 kroner daglig, sa han i retten.

Han ble spurt hva som ville skje om han ikke tok disse rusmidlene.

– På det tidspunktet tror jeg verden hadde rast sammen.

Det var viktig for ham å holde fasaden oppe, derfor brukte han penger «på alt som kunne brukes penger på», deriblant ferie og klokker. Ved bruk av forbrukslån fra fornærmede i saken, ble det kjøpt biler. I tillegg er han tiltalt for ikke å ha levert tilbake en bil han lånte av en kamerat.

Han forteller om en reise til Ayia Napa og Rhodos der han fikk deler av turen sponset av et pakkereiseselskap. Da forteller han at han «mistet kontrollen» og brukte penger på alt mulig rart.

– Jeg brukte masse penger jeg hadde svindlet til meg i utlandet.

Falsk Rolex-klokke

Onsdag forklarte han seg om en av personene som tiltalepunktene gjelder.

Det var denne saken som utløste den større etterforskningen av det systematiske lånebedrageriet.

Jansen fortalte at den aktuelle mannen var en han en rekke ganger hadde møtt på fester. I mars 2019 skal mannen ha oppsøkt Jansen med en Rolex-klokke som han ville selge.

– Jeg kjøpte klokka, cashet klokka og så ble det et helvete, sier han i retten.

Han ville selge den videre med avkastning. På spørsmål om klokkens verdi sa han at den med boks og papirer var verdt 150.000 kroner.

Han forklarer at han solgte den til østeuropeere som handler i klokkemarkedet.

Siden skal de ha troppet opp på døren til Jansen, fortalte at klokken var falsk og påla ham en bot på 350.000 eller 400.000 kroner med et par timers frist, ifølge den tidligere «Paradise Hotel»-deltageren.

– Det var ordentlig reelt farlig. Det er ikke folk du leker med, sier han i retten.

Tok opp forbrukslån for å betale bot

Jansen forteller at han gikk tilbake til mannen som hadde solgt ham klokken i første omgang. Denne mannen ga ham 150.000 kroner som han hadde på konto.

Sammen ble de enige om å ta opp forbrukslån på et par hundre tusen for å dekke inn resten av boten, ifølge Jansens forklaring. For å gjennomføre dette ga han fra seg opplysninger, lønnsslipp og annen informasjon for å ta opp lån.

Dette ble ifølge Jansen gitt videre til en av de andre mennene som står tiltalt i saken. Jansen fremholder at han deretter tok opp lån på over 1,1 millioner kroner, et beløp langt over det som var avtalt.

Av tiltalen går det frem at det ble tatt opp lån for 689.000 kroner på mannens navn.

Det hele endte med at mannen som solgte Jansen klokken, anmeldte forholdet til politiet.

– Jeg skulle gjort mye for å ta tilbake fortiden

I rettens første dag forklarte Jansen seg om en rekke forhold, deriblant hvordan han hadde møtt en av de andre tiltalte i bedragerisaken på utestedet Heidi i Oslo. Da han fikk høre ideen om å ta opp forbrukslån i andre personers navn, mente han på det tidspunktet at det var en god måte å skaffe penger til stoff.

Han forklarte at han gjennom en årrekke har misbrukt flere ulike rusmidler, og at han måtte ty til kriminelle metoder for å finansiere forbruket. Han betegnet seg selv som uempatisk og manipulerende, og gjentok flere ganger at han angrer på sine handlinger.

Også i rettens andre dag forklarte han seg om hvordan han hadde tilnærmet seg flere av dem som har fått tatt opp lån i sine navn.

Han forteller at han spilte på følelser og ba om vennetjenester fra to kvinner for at de skulle oppgi informasjonen han trengte.

Han forteller om en tur utenbys der han fikk med seg bankbrikke og informasjon tilbake.

– Jeg dro hjem, satt meg ved PC-en og begynte å søke overalt, forteller han. Ved hjelp av et Google-søk fikk han opp en rekke banker hvor han forsøkte å ta opp forbrukslån, opplyser han.

– Jeg skulle gjort mye for å ta tilbake fortiden, men det kan jeg ikke. Planen blir jo å gjøre opp for meg, sier han.