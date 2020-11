DÅRLIG STEMNING: Denne ukens storbonde i «Farmen», Inger Cecilie Grønnerød, og førstekjempe Karianne Vilde Wølner, er ikke helt enige om det angivelige spillet som foregikk på gården denne uken. Foto: Alex Iversen, TV 2

Ny ordkrig i «Farmen»: − Hun prøvde å psyke oss ned når kameraene ikke var der

Karianne Vilde Wølner (26) har lite til overs for oppførselen til konkurrenten. – En form for hevn, kontrer Inger Cecilie Grønnerød.

Nå nettopp

«Farmen» ruller og går på TV-skjermen, og onsdag fikk TV-seerne se en tydelig frustrert og sint Karianne Vilde Wølner, som på et tidspunkt nektet å snakke med en av sine beste venner der inne, Sindre Nyeng (23).

Mot slutten av episoden ble hun valgt til førstekjempe av storbonde Inger Cecilie Grønnerød (47), noe som vil si at hun ikke har noe valg, og må ut i tvekamp mot venninnen Karianne Kopperstad (27) på søndag.

Til VG forteller førstekjempe Wølner at hun var sikker på å bli valgt hele uken. Hun mener også at det var mye som skjedde der inne som forklarer dramaet, men som aldri ble vist på TV onsdag.

– Seerne skjønner jo ikke hvorfor jeg ble så sur, sier hun.

Hun forklarer:

– Vi var irriterte på Inger Cecilie, for hun gikk rundt og smisket med meg og Karianne hele den uken. Samtidig fortalte hun oss at guttene prøvde å sette oss opp mot hverandre. Vi sa til henne at hun måtte begynne å stå opp for seg selv og ikke høre på dem.

– Det var Inger Cecilie som skapte det som skjedde mellom meg og Sindre, fordi hun satte oss opp mot hverandre også. Det var derfor jeg så sur, mener hun.

«Farmen»-deltageren erkjenner at hun på det tidspunktet i innspillingen i tillegg var svært sliten og «dritt lei». I etterkant av onsdagens episode har det rent over av meldinger i innboksen hennes fra folk som proklamerer sin mening rundt hvordan hun oppførte seg.

– Jeg blir så sykt irritert over at folk skal ha en formening om det der når seerne får se 45 minutter av noe som varte i nesten en uke! De har ikke litt peiling på hva som egentlig skjedde engang. Jeg blir irritert av å se det på TV selv.

Ifølge 26-åringen valgte storbonden Inger Cecilie Grønnerød bevisst ikke å ta med seg kamerateamet ved flere anledninger. Det er derfor, mener hun, at sinnet hennes i onsdagens episode blir hengende litt i det blå.

– Hun inngikk en avtale med meg og Karianne mens Tove (Moss Lohne, 35, journ.anm.) fortsatt var der, at vi tre skulle holde sterkt sammen og at vi skulle bruke Tove som et «lam».

Og:

– Når det trengtes skulle hun hoppe av, hun sa at hun ikke «trengte» å vinne «Farmen», men jeg visste at hun løy – og at hun kom til å velge meg. I tillegg sa hun at guttene satte henne opp i et hjørne og prøvde å overbevise henne om at hun måtte velge jentekamp. Det var så mange løgner i alt hun sa.

GODE VENNER: Karianne Vilde Wølner ble valgt il førstekjempe i «Farmen denne uken. Dermed har hun ikke noe annet valg enn å velge sin gode venn Karianne Kopperstad til tvekamp. Foto: Ingebrigt Vibe Lunde

Grønnerød skal blant annet ha sagt at kompisen Sindre Nyeng var den som jobbet hardest for å få henne ut, ifølge Wølner.

– Oppå alt dette var jeg dritt lei alt. Hun prøvde å psyke oss ned hele tiden når kameraene ikke var der. Når kamera var der latet hun som ingenting. Selv tok jeg alltid med meg kamera, selv om jeg hadde en drittuke, forteller hun.

Storbonden Inger Cecilie Grønnerød stiller seg helt uforstående til utsagnene fra «Farmen»-konkurrenten.

– Episoden på onsdag viser vel tvert imot at jeg prøver å psyke dem opp, ikke ned. Jeg både klemmer dem og gir dem motivasjonstaler i en tung uke. Karianne Vilde har tidligere har gått ut og sagt at jeg er en lystløgner, og det er litt typisk henne.

– På hvilken måte?

– Om noe går henne imot skal hun skyte fra hofta og finner på masse greier som ikke har noen substans i det hele tatt. Jeg kjenner meg ikke igjen i det hun sier, dette får stå for hennes regning, sier hun til VG.

– Jeg gjennomskuet henne og konfronterte henne flere ganger, som ikke har blitt vist på TV. Hun sa forskjellige ting som folk gjennomskuet henne på. Vi skjønte hva hun holdt på med. Ja, jeg går hardt ut mot Inger Cecilie i etterkant, men det er fordi det påvirket meg mest, kontrer Wølner.

NÆRT FORHOLD: Under hele «Farmen»-oppholdet har Sindre Nyeng og Karianne Vilde Wølner vært gode venner. Denne uken skar det seg imidlertid mellom dem, selv om de er venner igjen nå. Foto: Alex Iversen, TV 2

Til VG sier Grønnerød at hun har «to ting å si» til påstandene fra 26-åringen hun onsdag valgte til førstekjempe.

– Det ene er at hun finner på alt det hun sier som en form for hevn etter at hun ble valgt til førstekjempe. Og så vil jeg komme med en oppfordring til deg om å spørre Sindre om hva som er sannheten. Det er han som må svare på om jeg har forsøkt å sette dem opp mot hverandre.

VG tar kontakt med Sindre Nyeng, som sammen med Thor Haavik (26) fungerer som hjelper for storbonden Grønnerød denne uken. Han har følgende versjon om det som skjedde:

– Inger Cecilie gjorde ofte ting når kamerateamet ikke var der, ja, i hvert fall til dels. Hun var flink til å sette folk opp mot hverandre, og lyktes med det når det gjaldt meg og Karianne Vilde. Hun sa mange ting som Karianne Vilde angivelig skulle ha sagt om meg og motsatt og som ikke var sant.

– Men hvorfor skulle hun gjøre det?

– Akkurat det er fryktelig vanskelig å svare på. Det kan være hun gjorde det for egen underholdning, eller det kan rett og slett være at hun gjorde det uten at hun tenkte over at hun gjorde det.

– Var du den største pådriveren for å få denne ukens førstekjempe hjem?

– Nei, det er helt sykt. Og det vet jeg at Inger Cecilie har sagt til Karianne Vilde. Det henger ikke på greip med virkeligheten. Jeg ønsket henne ikke hjem, men samtidig ville jeg ikke påvirke valget i den ene eller andre retningen, forteller Sindre Nyeng til VG.

Publisert: 08.11.20 kl. 17:06

