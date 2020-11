Dramatisk «Paradise»-finale: − Det gjorde jo vondt

Etter en lang sesong med krangling, kjærlighet og intriger avsløres vinnerne av «Paradise Hotel». Men for Mohamed «Simo» Elh'babi (22) ble det en bittersøt seier da han forlot hotellet med null kroner.

For mindre enn 10 minutter siden

Onsdag avsløres vinnerne av den 13. sesongen av «Paradise Hotel».

Men er det egentlig to vinnere, når en går tomhendt fra finalen?

Bettina Buchanan (23) og Mohamed «Simo» Elh'babi endte opp i finalen sammen. Mot dem stod paret Amalie Paulsen (22) og Marcus Tannum Løken (22). Ingen av parene hadde stått med hverandre fra start, men Paulsen og Løken var i det minste i samme allianse og hadde vært partnere tidligere.

Kjæresteparet som nesten gikk hele veien til finalen: – Hadde ingen intensjon om å finne «the love of my life»

Men det skulle ikke være nok for å dra i land seieren. Juryen, som består av ti utstemte deltagere, ville nemlig ikke se Paulsen og Løken i troskapstesten. Med det fikk de bare to stemmer, mens Bettina Buchanan og Simo fikk åtte.

– Sjokkert

I kjent «Paradise»-stil måtte de da i den beryktede troskapstesten. 500.000 kroner lå i potten, og paret fikk utdelt hver sin kule.

Om ingen kaster kulen, deler man summen likt, men om en kaster kulen før hele summen ligger i potten, får den personen det beløpet som ligger på bordet, juryen får dele resten av pengene og den tapende vinner får ingenting.

I år kastet Bettina Buchanan kulen på 200.000 kroner.

– Jeg stod og så på juryen, og så hørte jeg bare «dush». Jeg snudde meg og så at kule lå i bakken. Derfor fikk jeg ikke med meg at hun kastet den, forteller Simo til VG.

SJOKK: Onsdag kåres vinnerne av «Paradise Hotel». På bildet: Even Kvam, Mathias Haukeland, Henrik Bach Mortensen og Maria Moen Nordli. Foto: Skjermdump

les også Ble kjærester på «Paradise Hotel»: – Hadde ingen intensjon om å finne «the love of my life»

Med det fikk juryen dele de resterende 300.000 kronene, Buchanan fikk 200.000 og Simo, han fikk ingenting.

– Jeg tenkte bare: «shit, så tidlig», samtidig ble jeg også litt sjokkert, for hun tok meg i hånda noen timer før på at vi skulle dele pengene likt, forteller han.

– Selvfølgelig, det gjorde jo vondt. Jeg gikk derfra med null kroner. Men nei, bare opplevelsen i seg selv og å vinne greia, det er mer enn nok.

Men selv om Simo og Buchanan hadde avtalt at de skulle dele pengene, hadde ikke Simo helt bestemt seg han heller.

– Ja, det var egentlig femti/femti på om jeg skulle kaste kula eller ikke. Grunnen til at jeg ikke gjorde det var på grunn av en samtale jeg hadde med foreldrene mine før jeg skulle reise. Men selvfølgelig, jeg ville jo ha de pengene. Men hun var før meg. Hadde jeg sluppet den, hadde jeg ikke gjort det på 200.000. Jeg hadde gjort det på 300.000 korner, sier han.

VINNERE: Øyeblikket når Bettina Buchanan og Mohamed «Simo» Elh'babi vinner «Paradise Hotel» og skal i troskapstesten. Foto: Viaplay

–Jeg skulle vinne

At Simo ikke hadde bestemt seg for å kaste kulen er «bullshit», mener Buchanan. Hun tror Simo bare vil komme godt ut av det, men er sikker på at han hadde kastet kulen hver dag i uken.

I dag er det likevel ingen sure miner mellom de to, selv om Simo innrømmer at han var ganske bitter og irritert i øyeblikket.

Der og da sier han nemlig at Bunchanans kulekasting på 200.000 «sier litt om hvor mye hun er verdt».

– Nei, altså jeg tror han bare fikk panikk og at det bare falt ut av munnen på ham. Det er en fæl kommentar, men jeg tror ikke han mente det, forteller Bunchanan til VG.

Hun er i sjokk over å ha vunnet høstens «Paradise Hotel». Hun har nemlig vært med på programmet flere ganger, både i Norge og Sverige.

les også Produksjonen grep inn etter gjentatte forespørsler om sex: – Alltid rom for å forbedre seg

– Nei, jeg kunne ikke tro at det var sant. Jeg har jo vært med sånn fire ganger. Jeg kunne ikke vært med igjen om jeg ikke hadde vunnet. Når de har spurt om sånt har jeg svart: «Men kjære, jeg er da ikke er her for å vinne, jeg er bare her for å ha det gøy!». Men så bare skjedde det av seg selv, forteller hun.

Da de to skulle ut i troskapstesten var hun sikker – hun skulle vinne «Paradise Hotel», og hun skulle kaste kulen.

– Jeg fikk en magefølelse på at Simo skulle kaste kulen på 300.000 kroner, sier Buchanan, og på grunn av den følelsen ville hun komme Simo i forkjøpet.

– Jeg skulle vinne, jeg skulle ikke få noen kule kastet på meg.

Med pengene skal bare fortsette å leve som vanlig, men når coronatiden er over håper hun på å kunne reise litt mer. Hun er heller ikke fremmed for å si ja til enda flere sesonger av «Paradise Hotel».

Publisert: 04.11.20 kl. 16:00

Les også