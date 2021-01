BAK FILMEN: Regissør og manusforfatter Maria Sødahl til venstre, sammen med skuespillerne Andrea Bræin Hovig og Stellan Skarsgård som spilte i filmen «Håp».

Nicole Kidman skal spille i serie basert på norske Oscar-håpet «Håp»

Nicole Kidman skal spille i og regissere serien som Amazon Studios har sikret seg rettighetene til. – Fantastisk, sier den norske regissøren bak filmen.

Oscar-vinner Kidman og selskapet hennes Blossom Films skal produsere en miniserie basert på filmen for Amazon Studios. Kidman skal selv spille i serien, bekrefter regissør og manusforfatter av filmen, Maria Sødahl (55), til VG.

– Det er fantastisk at hennes selskap Blossom Films skal gjøre dette, sier Sødahl.

Selskapet står blant annet bak seriesuksessen Big Little Lies.

– For meg som er manusforfatter og filmskaper – og siden det er min selvopplevde historie – så er det spennende å se hva de kokkelerer sammen.

Filmen «Håp» hadde premiere i 2019 og ble godt mottatt av et samlet anmelderkorps. VG trillet femmer på terningen.

SUPERSTJERNE: Nicole Kidman, her fra HBO-serien «The Undoing». Foto: NIKOTAVERNISE.COM

Sødahl har vært åpen om at historien som blir fortalt, langt på vei er hennes egen (hun er gift med filmregissøren Hans Petter Moland). Sødahl har selv vært alvorlig syk.

Litt over to år senere er filmen til Sødahl valgt ut som Oscar-kandidat fra Norge i kategorien «Beste internasjonale film». I desember ble det kjent at den var solgt til over 40 land.

Filmen handler om Anja, spilt av Andrea Bræin Hovig, som midt i en aktiv karriere får en livstruende kreftdiagnose servert på lille julaften.



Sødahl mener at miniserien kan bety mye for nominasjonssjansene til filmen.

– Den er i innspurten til å bli «shortlistet» til Beste internasjonale film under Oscar-utdelingen. Jo mer oppmerksomhet man kan få, jo bedre sjanser er det for å bli sett blant de 93 filmene som konkurrer.

– Vi får se om Kidman matcher henne

Det er foreløpig ikke kjent når serien skal være ferdig innspilt, eller når den skal ha premiere.

Kidman er kjent fra en rekke storfilmer. Hovedrollen hennes i «The Hours» fra 2002 ble belønnet med en Oscar-statuett. Hun er også nominert ytterligere tre ganger, senest i 2017 for beste birolle i filmen «Lion».

Sødahl sier hun er spent på hvordan Kidman vil gjøre det i rollen som Anja.

– Det er veldig spennende og det er stor stas. Kidman er en veldig god skuespiller, men vi har også en veldig god skuespiller i Andrea Bræin Hovig – så vi får se om hun kan matche henne, sier Sødahl og ler.

Det er Lulu Wang, som regisserte kritikerroste «The Farewell» fra 2019, som skal regissere miniserien.

Hemmelighetsfull rundt nye prosjekter

Ifølge Sødahl har det lenge vært snakk om at filmen kunne bli til TV-serie. Avtalen med produksjonsselskapet og Amazon har hun også vært klar over en stund.

– Jeg har visst det en liten stund, dette er ikke sånn som skjer over natten. Det har vært en pågående dialog siden filmen hadde premiere i Toronto høsten 2019.

Regissøren forteller hun jobbet flere år med filmen og at den bygger på en «veldig personlig erfart historie».

– I kraft av mange års arbeid med filmen og nå innspurten mot en Oscar-nominasjon, så er jeg klar for nye prosjekt, sier hun og legger til:

– Det er et nytt stadium for meg nå.

På spørsmål om hvilke prosjekter hun jobber med nå, vil ikke Sødahl røpe mye.

– Jeg holder på å jobbe med et dansk spillefilmprosjekt.

Mer vil hun ikke si.