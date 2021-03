GÅR NYE VEIER: Prins Harry, her i Australia i 2018. Foto: DANIEL POCKETT / AAP

Prins Harry får ny jobb

Prins Harry (36) blir sjef i et gründerselskap i Silicon Valley.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Det melder Wall Street Journal.

Hans nye tittel er Chief Impact Officer.

Selskapet BetterUp Inc, som er nyopprettet og ligger i forretningsknutepunktet Silicon Valley i San Fransisco, skal jobbe med coaching og har fokus på mental helse.

– Jeg har som mål å ha god innflytelse på andre, sier Harry i forbindelse med jobboppdraget.

– Forebyggende coaching fører til uendelige muligheter for personlig utvikling, økte bevissthet og generelt et bedre liv, legger han til.

Ifølge Wall Street Journal skal det kunngjøres flere detaljer om selskapet i løpet av dagen.

Oppdraget føyer seg inn i rekken av nye planer for prinsen og hertuginne Meghan (39), som i fjor trakk seg ut av kongehuset i Storbritannia, og som nå har bosatt seg i Los Angeles.

I VINDEN: Hertuginne Meghan og prins Harry. Foto: SAEED KHAN / AFP

Prinseparet har opprettet et eget fond, der de har en rekke prosjekter på gang, deriblant innen veldedighet.

Nyheten om sjefsjobben kommer etter det mye omtalte intervjuet han og Meghan gjorde med Oprah Winfrey, og der nettopp mental helse var et sentralt tema. Prins Harry uttalte i intervjuet at han føler seg sviktet av sin far, prins Charles (72).

Hertuginne Meghan hevder blant annet i intervjuet at hun gikk med selvmordstanker, og at hun ikke fikk hjel da hun angivelig ba om det på hoffet.