FINALIST: Sports Illustrated presenterte noen av deltagerne i denne Instagram-posten. Foto: Skjermbilde, Instagram

Lewis (21) kan bli Sports Illustrated første mannlige «bikinimodell»

Amerikanske Lewis Freese fra Minnesota kan bli den aller første mannlige badetøy-modellen for sportsmagasinet Sports Illustrated.

Av Xueqi Pang

Publisert: Nå nettopp

Den 21 år gamle studenten er én av 15 finalister i den årlige «2021 Swim Search»-konkurransen.

Blant finalistene, som ble annonsert på mandag, er han den eneste mannlige modellen. Vinneren av konkurransen blir avbildet i magasinet som årets «Rookie».

– Jeg er så takknemlig for å være med i en gruppe finalister som alle representerer forskjellige budskap, men at alle likevel har et felles mål: Å fremme inkludering, sier studenten til People.com.

Selv om Freese fremstår selvsikker i badetøy, har det ikke alltid vært slik. At han i det hele tatt er med i en badedrakt-konkurranse er ironisk, sier han i intervjuet med People. For ham har badetøy tidligere vært en kilde til usikkerhet.

– Badetøy er en av de mest binære klesformene, og jeg tror Sports Illustrated har omdefinert den sanne betydningen av hva en badedrakt innebærer, sier han.

MODELL: Modellen Kathy Jacobs debuterte som bikinimodell i Sports Illustrateden alder av 56 år. Foto: Chris Pizzello / Invision

«Swim Search»-konkurransen er ment for å fremme mangfold og inkludering, skriver magasinet selv. I år ble den holdt digitalt på grunn av pandemien.

I fjor vant to finalister. Tanaye White (28) og Kathy Jacobs (56). Sistnevnte er den eldste modellen som noensinne har vunnet konkurransen.

Det er heller ikke første gang Freese deltar i konkurransen. Han sendte inn sitt første bidrag i 2019.

Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP

Sports Illustrated er et magasin som er mest kjent for sin årlige «Swimsuit issue». En spesialutgave med modeller, kjendiser og idrettsutøvere avbildet i badetøy. Å komme på forsiden av denne utgaven er ansett svært prestisjefylt i modellbransjen.

I 2009 fikk supermodell Bar Refaeli ikke bare forsiden, men også et helt fly med bildet sitt på.

Og det er nettopp forsiden Freese drømmer om nå, ifølge Daily Mail.