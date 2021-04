ARTIST: Dagny hadde planlagt å besøke 11 byer og spille 15 konserter denne våren. Hun er en av mange som har fått avslag på støtte fra Kulturrådet. Foto: Fredrik Solstad

Dagny fikk avslag på millionstøtte – nå står norgesturné i fare

Blant 700 søkere får 362 bevilget penger i stimuleringsordningen for kulturlivet. – Om de ikke tar den regningen som er lovet, er ministerens ord en ren løgn, sier styreleder i NEMAA.

Lørdag ble det kjent hvilke artister og arrangører som får støtte gjennom regjeringens stimuleringsordning for kulturlivet.

Blant 700 søknader på 500 millioner kroner, får 362 søknader bevilget i underkant av 200 millioner kroner i denne runden.

Slik fungerer stimuleringsordningen for kulturlivet Stimuleringsmidlene for perioden 1. januar til 30. juni 2021 bevilges i fire omganger, og den totale rammen for hele perioden er 400 millioner kroner. Det kom inn rundt 700 søknader på 500 millioner kroner til første søknadsfrist, og Kulturrådet har bevilget i underkant av 200 millioner kroner i denne runden. Det gjenstår dermed rundt 200 millioner kroner til fordeling i de neste rundene. Arrangementene som har fått tilskudd i denne runden fordeler seg over hele perioden. Vis mer

Styreleder i NEMAA, bransjeorganisasjonen for managere og bookingagenter, Joël Schwalenstöcker, er en av flere som reagerer på vedtakene.

Han mener blant annet at Kulturrådet har tillagt seg flere skjønnsmessige vurderinger enn de får gjennom forskriften for ordningen.

Joël Schwalenstöcker mener blant annet at Kulturrådet ikke har tatt hensyn til at mange arrangementer allerede har vært avviklet. Foto: Privat

– Tilbakemelding vi har fått er at en arrangør som har flere søknader ikke kan forvente å få innvilget alle. Så virker det veldig vilkårlig hvem som har fått og ikke fått.

– Skuffet

Arrangørgiganten Live Nation er blant dem som har søkt støtte for flere artister:

Mens Emilie Nicolas fikk bevilget 3.970.416 og Dutty Dior 687.376 kroner, ble søknadene for Dagny og Isah, på henholdsvis 5.788.314 og 1.395.343 kroner, avslått.

– Det kan virke som det viktigste kriteriet er arrangøren i stedet for artisten, sier Martin Nielsen, promotør i Live Nation.

Han er søker for Dagny og er overrasket over avslaget.

– Vi er skuffet over at vi ikke har fått noen forklaring, og forstår rett og slett ikke hva grunnen kan være.

Nielsen søkte om støtte for å gjennomføre 15 show i 11 byer, og sier de har flyttet turneen flere ganger fram i tid for å unngå dagens restriksjoner. Han mener søknaden er godt begrunnet.

– Det hjelper ikke på forståelsen at Kulturrådet ser ut til å ha sendt likelydende brev til alle som har fått avslag. Der skriver de at de har lagt vekt på søker, geografi og sjanger i sin prioritering av midlene, uten at de gjør rede for hvilke av disse kriteriene som har vært utslagsgivende.

Nå står turneen i fare, og uten en god begrunnelse er det vanskelig å søke på nytt eller klage.

– Krisen har aldri vært større

Også manager for Vidar Villa, Chris Collings, mener at vedtakene virker helt vilkårlig.

I et leserinnlegg i VG tirsdag skriver han at de etter utsagn fra kulturministeren følte seg trygge på å planlegge og gjennomføre 20 konserter denne våren.

De har nå gjennomført 14 av 20 konserter. Seks av konsertene har fått innvilget støtte, mens 13 er avslått. Én søknad er fortsatt til behandling.

– Det finnes ingen forklaring. Våre søknader og prosedyrer er like. Vi hører bransjekolleger si det samme: Det er umulig å skjønne hva som skiller et ja fra et nei. Det er ikke rart at en hel bransje nå er oppgitt og lurer nå hva som har skjedd.

Vidar Villa har fått innvilget støtte for 6 konserter, og avslag på 13. Til tross for utsolgt turne, går de i minus og ender med gjeld. Foto: Hallgeir Vågenes

Collings arrangerer også konserter på Kulturbåten MS Bjørvika.

Konsertene med Madcon, deLillos og Hkeem har fått innvilget støtte. Konsertene med Morten Abel, Jo Nesbø og Oral Bee har fått avslag.

– Skal Kulturrådet nå få bestemme hvilke aktører som er verdige til å fortsette i bransjen, spør Collings.

Til tross for utsolgt turne for Vidar Villa, går de nå i minus og ender med gjeld.

– Dette rammer hele kulturbransjen. Krisen har aldri vært større enn nå.

Prioriterte flere aktører

Thomas Hansen i Kulturrådet sier vedtakene ikke er vilkårlig.

– Kulturrådet har i runde én prioritert å tildele midler til flere aktører fremfor å gi enkeltaktører større andel av midlene.

Han sier Kulturrådet skal ta «helhetshensyn til geografisk spredning og et mangfold av kulturuttrykk». I tillegg skal de vurdere om planene for arrangementet fremstår som urealistiske sett i lys av blant annet smittevernsituasjonen.

De har også sett på hvilke aktører som fikk store tildelinger i forrige runde.

– Men vi ser at 90 prosent av bevilgningene denne gang gikk til søkere som også fikk tilskudd i forrige runde, så det er på ingen måte diskvalifiserende.

Han sier at den store forskjellen er at budsjettrammen denne gang er mindre i forhold til søknadsmengden, og at dette gjør at mange arrangementer dessverre faller utenfor.

– Ikke greit

Schwalenstöcker, styreleder i NEMAA, har forståelse for at ikke alle kan få bevilget søknad.

– Men når man kommer fire måneder etterpå, er det ikke greit.

Han mener det ikke er tatt hensyn til at mange arrangementer allerede har vært avviklet, og sier kulturminister Abid Q. Raja har vært tydelig i sin kommunikasjon.

– Han har sagt at han ønsker at vi arrangerer, og ikke avlyser. Han har sagt til bransjen at vi kan stole på ham, sier han og legger til:

– Det viser seg i ytterste konsekvens å ikke være riktig, og nå er vi fire måneder på etterskudd. Om de ikke tar den regningen som er lovet, er ministerens ord en ren løgn.

Trenger tid

VG har vært i kontakt med Abid Q. Raja som har følgende å si om saken:

– Jeg vil si til hver og en av dem som har fått avslag at jeg forstår dere godt, og jeg kjenner deres smerte, frustrasjon og fortvilelse dypt inni meg. Jeg føler med dere alle, står det i en e-post fra Kulturdepartementet.

HAR FORSTÅELSE: Kulturminister Abid Q. Raja sier han jobber på spreng med saken. Foto: Berit Roald

Han sier at de økonomiske forutsetningene i ordningen er endret, etter at det muterte viruset ble påvist i januar.

– Da rammene for våren 2021 ble satt, i forbindelse med budsjettbehandlingen desember 2020, var smittesituasjonen og antallsbegrensning en annen enn hva den er i dag.

– Og det jeg vil si er at jeg trenger litt tid til å gå de nødvendige rundene med både beregninger og vurderinger. Jeg lover dere at jeg har knapt tenkt på noe annet siden fredag, og jeg kommer så snart det lar seg gjøre tilbake med løsninger. I mellomtiden har vi oppfordret alle til å søke igjen, og vi utsatte også søknadsfristen. Det kommer flere søknadsrunder for hele perioden, for januar til juni.