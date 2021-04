PARADE: Dronning Elizabeth og Prins Philip under en parade i Vest-London juni 2016. Foto: Adrian Dennis / AFP

Det britiske kongehuset: Prins Philip (99) er død

Den britiske dronninggemalen ble 99 år gammel og døde omgitt av familien fredag morgen, melder det britiske kongehuset.

– Det er med dyp sorg at Hennes Majestet Dronningen kunngjør dødsfallet til sin elskede ektemann, Hans Kongelige Høyhet Prins Philip, hertug av Edinburgh, skriver kongehuset. Dødsfallet ble kunngjort av Buckingham Palace klokken 13.00 i dag.

I juni ville han ha fylt 100 år.

Prins Philip har vært gift med Dronning Elisabeth i over 70 år. De har fire barn sammen.

Et eventyrlig liv er over.

Foto: Det britiske kongehuset via Twitter

Philip ble født som prins av Hellas og Danmark 10. juni 1921.

Han var medlem av fyrstehuset Glücksburg, en yngre linje av huset Oldenburg som nedstammer fra Christian III av Danmark og Norge.

Philip hadde fire eldre søstre. Kort etter at han ble født på Korfu i Hellas, måtte familien reise i eksil i Frankrike. Moren, prinsesse Alice av Battenberg, var psykisk syk og faren, prins Andreas av Hellas, viste liten interesse for barna.

Philip hadde lite kontakt med foreldrene i oppveksten og ble fra tiårs-alderen tatt hånd om av slektninger i Tyskland og England. Han tilbrakte tenårene på internatskoler i Tyskland og Skottland.

Brevvenn med prinsesse (13)

Som 18-åring ble Philip innrullert i den kongelige britiske marine. Han var beste kadett i sitt kull på marineakademiet Dartmouth og tjenestegjorde i Det indiske hav og Middelhavet under annen verdenskrig.

Han begynte å korrespondere med 13 år gamle prinsesse Elizabeth i 1939, fem år etter at han hadde møtt henne for første gang, da kongefamilien besøkte akademiet og han ble bedt om å eskortere prinsessene.

Senere utviklet bekjentskapet seg til kjærlighet, og 20. november 1947 ble paret viet i Westminster Abbey i London. BBC overførte seremonien på radio til mer enn 200 millioner mennesker over hele verden.

Philips søster Cecilie omkom i en flyulykke i 1937. Hans tre gjenlevende søstre ble ikke invitert i bryllupet hans. De hadde alle giftet seg med tyske prinser. To av prinsene kjempet aktivt på tysk side under krigen.

Før han giftet seg, ga Philip avkall på sine titler som prins av Hellas og Danmark og tok det personlige etternavnet Mountbatten, en oversettelse av hans mors familienavn Battenberg. Han ble også britisk statsborger.

Prinsetittel først i 1957

Til gjengjeld fikk han flere britiske titler, blant dem hertug av Edinburgh. Dagen før bryllupet ble han tildelt tittelen «kongelig høyhet» av Elizabeths far Kong George VI. Først i 1957 fikk Philip tittelen prins.

Hans aktive tjeneste i marinen endte i 1951. 6. februar 1952 var det Philip som fortalte sin ektefelle at hennes far var død og at hun var blitt dronning. Paret befant seg på reise i Kenya og returnerte umiddelbart til Storbritannia.

Etter at hun ble innsatt på tronen, erklærte dronningen at Philip ville ha «plass, fortrinn og forrang» ved hennes side ved alle anledninger – fremfor hennes sønn, Prinsen av Wales, som bare eskorterer henne ved åpningen av Parlamentet.

Fire norgesbesøk

Som dronninggemal har han fulgt henne til seremonier og statsbesøk verden over gjennom nesten 70 år. Det britiske kongeparet var fire ganger på statsbesøk i Norge, i 1955, 1969, 1981 og sist i 2001.

Philip ble tildelt storkors med kjede av St. Olavs Orden i 1952.

Prinsen spilte polo til 1971, da han begynte å konkurrere i hest og vogn. Han var også en ivrig seiler. Han begynte å fly i 1952 og hadde 5150 timer bak spakene da han fylte 70 år. Han har også malt oljemalerier og samlet kunst.

Ved diamantjubileet i 2012 refererte dronningen til Prins Philip i en tale som sin «trofaste styrke og veiviser». De var gift i 72 år og har stått sammen i storm og stille, som den gang prinsesse Diana ble drept i en bilulykke i 1997.

Trakk seg tilbake i 2017

Dronning Elizabeth og prins Philip har fire barn: Charles, Anne, Andrew og Edward. Hans etterkommere som ikke bærer kongelige titler, kan bruke etternavnet Mountbatten-Windsor.

Prins Philip var kongelig beskytter, president eller medlem av nær 800 organisasjoner, de fleste innenfor idrett, utdanning, miljø og industri. Han har hatt en fremtredende rolle i Verdens villmarksfond fra 1961.

Han trakk seg tilbake fra sine kongelige forpliktelser 2. august 2017, etter å ha fullført mer enn 22.000 engasjementer på egen hånd siden 1952. Statsminister Theresa May takket han for et bemerkelsesverdig liv i tjeneste for landet.