Programleder Tuva Fellman skriver på Instagram at hun fikk påvist forstadier til brystkreft. Som følge av det måtte hun fjerne det ene brystet. Foto: Odin Jæger

Tuva Fellman måtte fjerne det ene brystet: − Det har føltes helt vilt dramatisk

I mai fikk Tuva Fellman (34) påvist forstadier til brystkreft. Som følge av det måtte hun fjerne det ene brystet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Denne posten har jeg gruet meg til å legge ut, men også tenkt at jeg har lyst til å skrive. Ting går ikke alltid som planlagt, innleder hun på Instagram.

– Jeg måtte fjerne hele brystet. Det har føltes helt vilt dramatisk og skummelt, men på en måte har det også føltes trygt. For vi har virkelig det beste helsevesenet som finnes. Jeg er evig takknemlig for hver eneste sykepleier, lege og spesialist jeg har truffet. Jeg har fått enormt god hjelp og oppfølgning. Endelig er jeg på beina igjen, etter det som har kjentes ut som en evighet, men som egentlig bare har vært noen måneder, skriver hun videre.

Fellman skriver til VG i en tekstmelding at hun ikke har behov for å utdype mer enn det hun har skrevet i innlegget:

– Jeg har egentlig ikke så mye mer å si enn det som står på Instagram.

Hun skriver på Instagram at hun alltid har sagt at kroppen er som den er, og at den ikke er plettfri og ikke nødvendigvis symmetrisk.

– Nå som jeg sitter her med én silikonpupp og én vanlig, så stemmer vel det ganske bra, og det er helt greit. Er det noe jeg skal ta med meg fra alt dette, så er det at dersom det er noe med kroppen din som endrer seg, føles rart eller feil - så må du ta det på alvor, skriver hun.

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner, ifølge NHI. Hvert år får rundt 3500 norske kvinner diagnosen.

Etter at hun la ut innlegget har støtteerklæringene rent inn. Flere kommenterer med hjerter.

Blant dem som kommenterer er journalist og sykepleier Ingeborg Senneset:

«Gode Tuva. Kan ikke forestille meg opplevelsen eller følelsen. Vet bare hva det vil si å være redd og ha en «annerledes» kropp, forskyldt av en sykdom. Men det viktigste nå, er å si takk. Til deg. For at du klarer å dele dette, for å gi mot og motivasjon og å spre viktig informasjon. Det koster sikkert, men det er verdifullt», skriver Senneset.

Fellman er for tiden programleder i «Naked Attraction» på Discovery+. Før det jobbet hun i mange år som programleder i Juntafil på NRK P3. Der ga hun norsk ungdom råd om kropp og sex. Fellman er utdannet sexolog.

Programlederen er sammen med radio- og TV-profil Ronny Brede Aase. De to fikk et barn sammen i 2020.