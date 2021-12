BRUK PENGENE!: Abid Raja er klar i sin tale til kulturminister Anette Trettebergstuen i forhold til coronastøtten som inntil nå er holdt tilbake fra hans egen tid som statsråd.

Abid Raja om coronastøtten til kulturlivet: En milliard står ubrukt

Abid Raja etterlot nær en milliard coronastøtte-kroner da han for to måneder siden gikk av som kulturminister. Disse restmidlene er ennå ikke brukt.

Av Stein Østbø

Ifølge VGs opplysninger skal tidligere kulturminister Abid Raja rett før han forlot statsrådskontoret i oktober ha kartlagt hvor mye penger som var igjen på ulike coronaordninger.

Han fant nær en milliard ubrukte kroner igjen i potten for coronastøtte fra kulturdepartementet.

Direkte konfrontert med spørsmål om dette stemmer, svarer Raja bekreftende.

– Ja, det stemmer. Og opprinnelig hadde jeg tenkt å gjøre et poeng ut av det da jeg forlot kontoret. Talen min var ment å være tredelt; jeg skulle overrekke Albert Åberg-bøkene fordi de har betydd så mye for meg, jeg hadde laget en egen symbolsk kulturnøkkel og så hadde jeg tenkt å si at vanligvis, når man skifter kulturminister, starter den nye på null, men her kan den nye kulturministeren få starte med en milliard, sier Abid Raja til VG.

Han valgte til slutt å fjerne det siste poenget.

– Altså, jeg ville ikke at dette skulle bli en vanskelig situasjon og start for henne. For den milliarden hadde det garantert umiddelbart blitt store diskusjoner om bruken av. Jeg hadde verken da eller nå behov for å kritisere henne, for jeg forstår hvilke vanskeligheter som ligger i et departement som må håndtere følgene av en pandemi – jeg har stått der selv, sier han.

EKS OG NÅVÆRENDE: Her overrekker kulturminister Anette Trettebergstuen Bokhandlerprisen til sin forgjenger, Abid Raja. Ifølge Raja har kulturministeren en snau coronastøtte-milliard til overs som han mener bør brukes umiddelbart.



Fra sidelinjen innrømmer han likevel at han undrer seg litt over at kulturministeren ennå ikke har brukt en krone av restmidlene på rundt en milliard kroner. Raja oppfordrer kulturministeren til «å si det jeg sa; vi vil at dere skal gjennomføre, vi skal dekke kostnadene», sier han.

– Pengene er jo der, og stimuleringsordningen ligger klar til å rulles ut, så hvorfor vente istedenfor å iverksette? Ord trøster, men de metter ikke. Jeg håper virkelig at kulturministeren finner en fornuftig måte å bruke disse restmidlene på for å avhjelpe en kultursektor som igjen er hardt rammet av avlysninger på grunn av nye restriksjoner, sier den tidligere kulturministeren som tror det vil være behov for «mye, mye mer penger».

– Derfor må en umiddelbar handling til, før alle juleforestillinger blir avlyst. Jeg heier faktisk på kulturministeren for at hun skal redde kultursektoren. Jeg brukte rundt to år av mitt liv på å lage verdens beste støtteordninger, og det er jeg stolt av. Vi fant opp hjulet, nå må hjulet brukes, sier Abid Raja.

– Men kunne du ikke selv ha brukt disse restmidlene før du gikk av?

– At det var igjen så mye penger, ble klart rett før vi gikk av. Og rett før et regjeringsskifte er en statsråds makt mer begrenset. Så var disse pengene ment til koronatiltak, og det var på det tidspunktet ikke koronarestriksjoner heller. Nå er det restriksjoner igjen, og nå kan de pengene brukes, og brukes umiddelbart. Med hver dag som går nå uten handling trues samtidig samtlige juleforestillinger med å avlyses, sier Raja.

VG kontaktet torsdag ettermiddag Kulturdepartementet og Anette Trettebergstuen med spørsmål om hvorfor denne milliarden ennå ikke er brukt, og om hvilke tanker hun har for bruken av disse restmidlene.

Dette er svaret hennes:

– Jeg hadde trodd at Raja i løpet av sin tid som statsråd hadde lært at man faktisk ikke kan dele ut penger som man ønsker uten å ha regler og lover på plass. Vi har allerede før de nye innstrammingene sagt at vi forlenger kompensasjonsordningen til sommeren. Høyreregjeringa skrotet stimuleringsordninga, og nå må vi jobbe intenst vi for å få nye stimuleringstiltak på plass, skriver kulturministeren en epost til VG.

Kulturministeren svarer også på spørsmål under et offentlig Facebook-event fra klokken 10.00 fredag. Der har Trettebergstuen blant annet svart at det vil innføres en noenlunde lik stimuleringsordning som den som var under Abid Raja, men at hun trenger noe mer tid til å justere denne.