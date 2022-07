EKTEPAR: Live Nelvik og Tore Sagen, her på Aschehougs hagefest i Oslo i 2018.

Kraftig inntektshopp for Tore Sagen og Live Nelvik

Kjendisparets selskap var nær ved å firedoble inntekten fra 2020 til 2021.

Publisert: Nå nettopp

Tore Sagen (41)og Live Nelvik (39), kjent fra både TV, radio, scene og podkast, hadde et økonomisk godt fjorår.

Aksjeselskapet fikk i 2021 et ordinært resultat før skatt på drøyt 2,8 millioner kroner. Det er en økning på litt over 1,7 millioner kroner sammenlignet med 2020-tallet – som lå på 1,1 før skatt.

Resultatet etter skatt ligger for 2021 på i overkant 2,2 millioner kroner, mot rett i underkant av 860.000 kroner året før.

Opp over tre mill

Inntektssummen økte fra drøyt 1,1 millioner kroner i 2020 til over 4,3 millioner kroner i 2021.

Det viser tall fra Brønnøysundregistrene. VG har forsøkt å få kommentarer fra både Sagen og Nelvik, men foreløpig ikke fått svar. Derfor kan man ikke slå fast hva inntektshoppet skyldes.

Sagen var tidligere med i programmet Radioresepsjonen sammen med broren Steinar Sagen (47) og Bjarte Tjøstheim (54). Trioen meldte i mars i fjor overgang fra NRK til Schibsted. Siden har de endret navn til Papaya.

Trioen har allerede innrømmet at noe av motivasjonen til overgangen var knyttet til økonomi.

Oppkalt etter hunden

Tore Sagen og Live Nelvik eier halvparten av selskapet hver.

Bedriften, som ble opprettet sommeren 2013, er oppkalt etter den avdøde familiehunden til Tore og Steinar Sagen, godt kjent fra ekteparets og brødrenes mange humorstunt.

Regnskapet viser for øvrig at BIGGIE AS har økt beholdningen kraftig under punktet «bankinnskudd, kontanter og lignende». Der står firmaet oppført med nær 5,4 millioner kroner i 2021 – mot rett i underkant av 900.000 året før.

I 2020 tok eierne ikke ut lønn, men i 2021 står det at selskapet betalte over 1,2 millioner kroner i lønnskostnader.

Sagens og Nelviks selskap står med en økning i opptjent egenkapital fra drøyt 1,6 millioner kroner i 2020 til over 3,8 millioner i 2021.

Samtidig fremkommer det at selskapet i 2021 hadde en langsiktig gjeld på 1,9 millioner kroner – en post som sto med null året før. Aksjeselskapets samlede gjeld i 2021 lå på drøyt 3,1 millioner mot drøyt 240.000 året før.

VG har forsøkt å få kommentarer fra både Sagen og Nelvik.

Tore Sagen er sammen med resten av den tidligere Radioresepsjonen-trioen aktuell med podkasten «Papaya», samt «Tore og Haralds podkast». De utgis av PodMe som eies av Schibsted. VG er en del av Schibsted-konsernet, som også eier andre norske aviser slik som Aftenposten, Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende.