Brudd for Kristin Gjelsvik: − Ikke mulig å kjempe lenger

Influencer Kristin Gjelsvik og Dennis Poppe Thorsen har gått fra hverandre, opplyser Gjelsvik på Instagram.

– 10 år! Hit men ikke lenger, starter Gjelsvik et innlegg på Instagram med.

Hun peker på at man er villig til å gå langt når man har barn sammen.

– Når man har barn sammen gjør man det som skal til for å prøve og holde sammen – koste hva det koste vil, men det kommer til et punkt hvor det ikke er mulig å kjempe lenger, skriver hun.

Gjelsvik sier hun kjenner på en berg-og-dalbane av følelser, men at hun også føler seg sterkere enn noensinne.

– Dette skal jeg klare, sier hun.

Gjelsvik og Thorsen deltok begge i samme sesong av realityserien Paradise Hotel i 2012. Gjelsvik er fra Bergen, mens Thorsen er fra Stavanger.

I februar ble det kjent at paret skulle flytte til Stavanger og bygge hus.

– Husdrømmen i Stavanger går i tusen knas, og det er helt klart vondt når livet tar en fullstendig annen vending enn det man hadde sett for seg, skriver Gjelsvik.

Både Gjelsvik og Thorsen er tilknyttet Max Social. Max Social er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.