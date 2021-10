RADIOMANN: Niklas Baarli klarte ikke å si nei til P5.

Niklas Baarli bytter jobb igjen – går til P5

Bare to måneder etter at han fikk jobb i RadioRock, bytter Niklas Baarli (32) beite.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Fra nyttår blir Baarli fast programleder i Frokostshowet på P5.

– Radiojobber vokser ikke på trær, så når en så stor mulighet melder seg, så må man bare kaste seg rundt og kaste seg over det, sier Baarli til VG.

– Det ser kanskje rart ut at dette skjer etter så kort tid i RadioRock, men P5 er jo en slags drømmekanal for meg, som er så glad i popmusikk. Jeg kan ikke styre timing, sier han.

32-åringen presiserer at han har elsket RadioRock, selv om han nå forlater den skuta.

– Overgangen er veldig udramatisk. Det er god stemning i begge leire, forsikrer han.

Baarli, som har jobbet med radio siden han var 13 år, ble headhuntet til den nye jobben.

– De ringte og spurte meg, forteller han.

KOLLEGER: Niklas Baarli skal jobbe med Vida Lill Berge og Stian Røste.

Programredaktør i P4-gruppen, Anders Opsahl, er glad for kanalens nye tilskudd.

– Niklas er en ekte radiohåndverker og et fyrverkeri av en fyr som vil gli godt inn med resten av gla’gjengen på kanalen, sier han.

– Frokostshowet på P5 har befestet seg som en viktig del av nordmenns morgenrutiner, og siden lytterne inviteres til å by på seg og sitt er det ekstremt viktig at programlederne også gjør det samme. Dette er jeg veldig trygg på at Niklas er godt rustet til og motivert for å gjøre, sier programredaktøren.

I P5 blir Baarli kollega med Vida Lill Berge (31) og Stian Røste (34). P5 Hits har 600.000 ukentlige lyttere, og Frokostshowet er kanalens store flaggskip.

Mer TV

Baarli blir værende som medprogramleder for «God kveld Norge « på TV 2.

– Ja, «God kveld Norge fortsetter jeg med i kjent stil, sier en fornøyd Baarli.

Niklas Baarli, som for øvrig er nygift og også for tiden aktuell i «sofa» på TV 2, ble kjent som programleder i NRK P3. Han har også vært innom nylanseringen av Radio 1.

På nyåret dukker han også opp i «Farmen kjendis» på TV 2.